联合国：以色列在加沙施“破坏和迫使流离失所”策略

联合国高级别独立人权调查人员重申对以色列军队在加沙地带行为合法性的严重关切，并反驳了有关他们的调查做得太少而无法突显巴勒斯坦武装人员所俘获的人质正在遭受的苦难的说法。

联合国新闻中心引述巴勒斯坦问题独立国际调查委员会主席皮莱星期三（6月19日）说：“加沙北部的人们向南迁移，突然间他们在南部遭到袭击。我们将所有这些相反的指令解读为一种不在乎他们的生命、破坏和迫使流离失所的态度。”

在向人权理事会提交了冲突最初几个月的报告后，皮莱在人权理事会会议间隙发表讲话并坚持认为，根据战争法：“你不能杀害平民，你必须保护他们。根据我们收集到的所有信息，这种占领的意图对我们来说是相当明显的，就是强迫人们迁移，迫使他们离开。”

当被问及“第三方”国家在大规模轰炸和占领加沙中的角色时，皮莱回答说：“一次又一次，成千上万的人告诉我们，如果没有强大国家的帮助，以色列就无法实施这种持续的占领。”

针对调查委员会关于以色列国防军可能犯下战争罪的调查结果与现政府将其士兵描述为世界上最 “有道德责任感 “的士兵之间的差异，皮莱说，她仍然对广泛的杀戮和包括多所医院和一所大学在内的公共建筑“夷为平地”深感担忧。

调查委员会成员西多提说：“我不知道这是否是世界上最有道德的军队之一，但我所拥有的专业知识和授权就是对犯罪行为进行评估。我们已经对最近发生的事件进行了评估，你可以在报告中看到这一点。你能得出的唯一结论是，以色列军队是世界上犯罪最多的军队之一。”

自哈马斯于10月7日在以色列南部多个地点发动恐怖袭击、导致约1250人丧生、250多人被俘以来，西多提指出，数千名儿童、妇女和男子已被杀害或受伤。他们是巴勒斯坦人、以色列人和其他国家的公民。

有指控称，调查委员会在调查对人质的严重性虐待指控方面做得太少，对此，皮莱强调，以色列当局缺乏合作，也不允许接触10月7日袭击的受害者。

皮莱坚持认为，以色列当局拒绝让当地受害者的真实声音被听到。与此同时，西多提指出：“一些人质已经获释。我们非常希望在合适的时机与他们交谈，考虑到他们的身心状况……我们在收集证据时的首要原则是不造成伤害。因此，在适当的时候，我们希望能与他们进行交流。”