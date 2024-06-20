厄瓜多尔输配电路故障 全国停电致1800万人陷入黑暗

南美洲国家厄瓜多尔发生全国大停电，致1800万人陷入黑暗中长达数小时，地铁服务、道路交通和其他关键服务瘫痪。

当地时间星期三（6月19日）下午3时（新加坡时间星期四凌晨4时），停电突然发生，首都基多（Quito）的地铁乘客感到惊讶，火车停了下来，数百人疏散。一些人被迫在黑暗的地铁隧道中长距离步行至出口。

有300万人口的基多交通信号灯无法运作，警察在路口执勤，设法维持秩序。

法新社报道，停电三小时后，能源部长罗伯托·卢克（Roberto Luque）通过社交媒体发通告说，全国95％的电力服务已恢复。此前，他宣布“输电线路发生故障，导致连锁断电，全国都停电了。”

基多的供电在大约一个小时后开始逐渐恢复。基多市长帕贝尔·穆诺兹（Pabel Munoz）说：“这起事件一定很严重，因为甚至有独立供电系统的地铁也停电。”他已下令部署特别小组，帮助任何受困者。

卢克说：“多年来，这些系统和电网一直缺乏投资，今天我们正在承受后果。”

据法新社记者观察，太平洋港口城市瓜亚基尔（Guayaquil）也出现交通混乱状况，民众受困在办公大楼和住宅大楼的电梯内。南部城市昆卡（Cuenca）的城市电车也停止运作。

厄瓜多尔4月份通过暂停电力供应来缓和电力不足的问题，原因是干旱导致老化的水力发电设施水位过低，无法发电。5月份雨季到来时，电力服务不稳定的状况就结束了。