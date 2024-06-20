夏季持续高温 印度报4万多起疑似中暑病例

印度今年夏天持续的热浪导致全国100多人死亡，印度还报告了4万多起疑似中暑病例。

今年夏天，亚洲数十亿人正在与极端高温搏斗，科学家指出，这种趋势因人类活动引起的气候变化而加剧，印度北部的气温飙升至近50摄氏度（122华氏度），这是有记录以来持续时间最长的热浪之一。

路透社报道，由于极端高温，鸟儿从空中坠落，医院报告了大量中暑患者。自3月入夏以来，最近几周白天和夜间的气温都达到了最高点。

卫生部下令联邦和州机构确保“立即关注”患者，同时，同样面临缺水问题的首都德里的医院也不得不增添病床。

卫生部一名官员说，3月1日至6月18日期间，印度西北部和东部记录的热浪天数是平常的两倍，有4万多起疑似中暑病例和至少110起死亡病例。

6月19日，新德里居民排队领取市政府水罐车提供的水。（法新社）

气象局也预测本月气温将高于正常水平，当局指出，由于不平衡的增长，印度城市已成为“热陷阱”。

非营利组织野生动物SOS（Wildlife SOS）的联合创始人兼首席执行官卡提克·萨蒂亚纳拉扬（Kartick Satyanarayan）说：“热浪持续，我们接到的大多数鸟类救援电话都是因为鸟从天上掉下来。”他说，在过去两周里，每天在德里及其周边地区接到的35个至40个求救电话中多数为鸟类救援请求。