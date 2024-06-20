以军发言人称哈马斯为意识形态无法消灭 政府重申立场

以色列最高军方发言人说，以色列无法消灭巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）；以色列政府迅速重申，它仍致力于消灭这个激进组织。

哈马斯去年10月7日对以色列发动袭击引发了长达八个多月的战争，以色列一直未能将哈马斯赶出加沙地带，造成重大人员伤亡和大面积的破坏。

法新社报道，以色列海军少将丹尼尔·哈加里（Daniel Hagari）星期三（6月19日）告诉以色列第13频道：“说我们要让哈马斯消失，就是在蒙蔽人们的眼睛。如果我们不提供替代方案，最终，哈马斯将继续存在。”

他说：“哈马斯是一种意识形态，我们无法消除一种意识形态。”

他的言论很快遭到以色列总理内坦亚胡办公室发表声明反驳。声明说：“以内坦亚胡总理为首的政治和安全内阁把摧毁哈马斯的军事和政府能力定义为战争目标之一……以色列国防军当然致力于此。”

军方在其社交媒体Telegram发布的另一份声明中澄清说，哈加里将哈马斯“视为一种意识形态……他的言论清晰明确”。声明指出：“任何其他解读都是断章取义。”

据法新社根据以色列官方数据统计，哈马斯的袭击事件导致以色列1194人死亡，251人被挟持为人质。其中116人仍留在加沙地带，但军方说有41人死亡。

据加沙地带卫生部称，以色列旨在消灭哈马斯的报复性攻势已造成至少3万7396人死亡。