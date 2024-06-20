韩国宣布“国家进入人口紧急状态”

韩国总统尹锡悦宣布“国家进入人口紧急状态”，强调要在在全国范围内启动运营应对体系，全力解决低生育率问题。

尹锡悦星期三（6月19日）主持召开2024年低生育老龄社会委员会会议时宣布，之前拟设立的“低生育应对企划部”的名称将确定为“人口战略企划部”，这一部门最高负责人将兼任副总理，负责制定有关人口问题的中长期国家发展战略，涵盖应对低生育率、老龄化以及制定移民政策等内容。

新华社报道，尹锡悦还指出，政府将在三大核心领域集中政策力量解决人口问题：兼顾工作和家庭、子女养育、住房。政府将进一步完善育儿休假制度，分担育儿压力，同时努力减轻育儿家庭的负担。

他强调，解决人口问题不能仅限于这三大核心领域，还需要毫不动摇地推进包括地区均衡发展、雇佣、年金、教育、医疗等在内的结构性改革。

从2045年起，韩国将开始面对人口自然减少的状况。照片为首尔一家旧书店。（法新社）

近年来，韩国社会晚婚和不婚现象逐渐增多。中国新闻社报道，韩国统计厅今年2月发布的数据显示，韩国去年新生儿人数同比减少7.7％，为23万人；总和生育率即育龄女性平均生育子女人数为0.72；均创下历史最低纪录。另据韩国统计厅今年5月发布的数据，根据全国各地现有的人口数量和人口移动数据推算，从2045年起，韩国所有市、道的新生儿数量都将少于死亡人口，人口开始自然减少。