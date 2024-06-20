希腊首都雅典附近山火已受控 疑似人为纵火

希腊消防员已快要完全控制首都雅典附近的山火，这场山火迫使数十人逃离家园，当局现在认为，火灾是人为纵火和炎热干燥天气造成的。

林火使得连接科罗皮（Koropi）和雅典南部郊区的一条主要公路星期三（6月19日）暂停通车，该郊区位于雅典以南约30公里（19英里）。

路透社报道，没有人员死亡或受伤的报告。一名消防官员说，火势已减弱，但尚未扑灭，并指出大风带来的火花可能迅速开辟新的火场。

民防部长瓦西里斯·基基利亚斯（Vassilis Kikilias）指出，官员们已经证实，雅典附近的火灾是人为纵火和极端天气两个因素造成的。他说，当局将会公布一段疑似纵火者的视频。

彭博社引述他说，执法人员在希腊北部城市塞雷斯（Serres）扣留了一个意外引发火灾的男子。他强调：“即使是星星之火也可能迅速演变成熊熊烈火。”

6月19日，一个科罗皮居民朝一棵树倒水，让它降温。（路透社）

在科罗皮，大火烧毁一个仓库和至少一所房屋，火焰还蔓延到一个船坞和橄榄树丛。当局疏散了附近两个村庄的村民。

当地居民阿纳斯塔西娅·帕帕多普卢告诉路透社：“我们大楼后面有很多烟，离我们很近。它绕着山转，从我们面前经过。”

该地区大部分地区已有数周没有下雨，大片地区干涸。消防部门说，六架消防飞机、16架直升机、数十辆消防车和150多名消防员参与灭火工作。志愿者和专业消防员在35摄氏度（95华氏度）的高温下，将水管拖过焦黑的田野。

希腊有60多处林火，16处的火仍在燃烧，其中包括伯罗奔尼撒半岛（Peloponnese）的一场大火。大风和高温将使风险持续到星期四（20日）。

基基利亚斯说：“从中午开始，我们几乎每10分钟就会发生一起新的火灾。”

去年的森林大火迫使1万9000人逃离罗得岛（Rhodes），并在北部大陆造成20人死亡。为防范和应对灾情，希腊这个地中海国家林火频发，政府今年加大了准备力度，雇了更多员工，并增加了培训。