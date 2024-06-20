民调：英执政党将在大选中惨败 苏纳克或议席不保

三项主要民意调查结果显示，英国首相苏纳克领导的保守党在7月4日大选中可能接近全军覆没，其中一项民调甚至预测苏纳克本人在议会的席位也会丢掉。

市场研究公司智者与选举计算（Savanta and Electoral Calculus）为《每日电讯报》进行的席位分析发现，保守党在下个月的投票中可能只会赢得53席，对于这个有190年历史的政党来说是历史最差成绩。

另一家民调公司舆观（YouGov）估计，该党将获得108个席位，依然是历史最低。而More in Common为播客News Agents进行的调查预测，保守党议会席位将减少至155席，比1997年保守党最后一次输给工党时还少了10席。

彭博社报道，这些结果中的任何一个对保守党来说都是毁灭性的。对苏纳克而言更糟糕的是，智者的调查显示，他将失去自己在里士满（Richmond）和诺萨勒顿（Northallerton）选区的席位，这对于在任首相来说是前所未有的。

舆观发布的声明说：“保守党势将遭遇历史上最大败北。”

英国工党领袖斯塔默6月19日到威尔特郡的一所莫里森超市争取选票。（路透社）

所有三项民调都显示，工党领袖斯塔默（Keir Starmer）将轻松入主唐宁街10号。More in Common调查预测，工党将以162个席位的优势取得多数党地位，接近该党历史上最好选举成绩，仅次于托尼·布莱尔时期的179席优势。舆观和Savanta预测的工党席位优势分别为200席和382席。