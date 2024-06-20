美墨和中美洲发生致命高温可能性增35倍

由于气候变暖，美国、墨西哥和中美洲发生致命高温的可能性比过去增加35倍。世界气象组织警告说，如果人类在短期内继续燃烧化石燃料，极端高温情况可能会发生得更频繁。

法新社报道，世界天气归因组织（World Weather Attribution，简称WWA）的科学家小组星期四（6月20日）说，极端高温天气日前席卷美国、墨西哥和中美洲。破纪录的高温也导致墨西哥至少125人死亡，数千人中暑。

该组织说，随着世界继续燃烧化石燃料，并向大气中排放导致气候变暖的温室气体，预计未来将有数百万人面临极端高温天气。

WWA 在研究中分析了5月底和6月初美国西南部、墨西哥、危地马拉、伯利兹、萨尔瓦多，以及洪都拉斯“热穹顶”期间连续五天最热气候后，得出的结论是燃烧化石燃料引起的气候变暖，使五天最高温度升高约1.4摄氏度，比过去增加约35倍。

红十字气候中心拉丁美洲和加勒比地区城市顾问伊斯基耶多说：“气候变化导致高温提高1.4摄氏度，将是5月和6月许多人生死攸关的关键问题。”

她在一份声明中说：“除了减少排放外，政府和城市也需要采取措施，提高对高温的抵御能力。”

今年是有记录以来最热的一年，在北半球夏季到来之前，全球大片地区已经经历了酷热天气。

希腊迎来了有史以来最早的热浪，印度经历了长达一个月的高温，而美国也在应对野火和酷热天气。

在沙特阿拉伯，至少有900人在朝圣期间死亡，其中大部分死于酷热，麦加星期一（17日）的气温高达51.8摄氏度。