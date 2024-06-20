柔佛政府：新加坡撞船油污扩散至边佳兰

（新山综合讯）柔佛州政府透露，新加坡巴西班让码头发生撞船和燃油泄漏事件后，新加坡国家环境局已经通知柔佛州环境局。柔佛州政府指油污已经扩散至边佳兰的四湾和五湾海滩。

柔佛州负责卫生与环境事务的行政议员（州内阁部长）林添顺星期四（6月20日）发文告指出，两艘船只上星期五（14日）下午在新加坡巴西班让码头水域相撞，造成约400吨燃油泄漏。新加坡国家环境局（NEA）星期二（18日）上午已将此事通报柔佛州环境局。

林添顺说，柔佛州环境局接获通知后，立即通报马国南区海事局（JLWS）、柔佛州港务局（LPJ）、哥打丁宜县署、边佳兰市议会、马国海事执法机构、水警、马国海军、民防部队、边佳兰深水码头石油终站公司，以及边加兰国家石油公司（Petronas）。当局也立即展开海上巡逻，以掌握最新情况。

他说：“柔佛州环境局在星期四上午9时30分接获边佳兰市议会通知，指边佳兰四湾（Sungai Rengit）海滩出现油污。”当局星期四将继续巡逻及监督四湾的油污情况，并展开清理工作。

柔佛丹绒苏腊区州议员阿兹南星期三（19日）在脸书说，边佳兰五湾（Teluk Ramunia）当天发现来自新加坡海域的油污后，他随即与哥打丁宜县长阿末纳兹尔，以及柔佛州环境局长法米前往视察。

阿兹南也是柔佛主管教育及新闻事务的行政议员。他说，哥打丁宜县署将与柔佛州环境局共商对策。