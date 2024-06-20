面对以色列开战威胁 真主党称以境将无处安全

黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉发表电视讲话，强调若黎巴嫩与以色列爆发战争，真主党将不受限制地进行战斗，以色列将没有一处地方是安全的，战争也将威胁欧洲联盟成员塞浦路斯。

在加沙地带战争的同时，真主党与以色列交火已八个多月。获伊朗支持的真主党（Hezbollah）星期二（6月18日）发布了据称是无人机拍摄的以色列境内敏感军事基地的画面。

路透社报道，真主党领导人赛义德·哈桑·纳斯鲁拉（Sayyed Hassan Nasrallah）星期三（19日）在电视讲话中说，真主党还有“一大堆目标”，可以进行精确打击。他说，以色列“知道它在地中海也面对很大风险……面对如此规模的战斗，它知道现在必须在陆地、空中和海上应对我们。”

以色列外交部长卡茨星期二警告，与真主党全面开战的决定即将出台，以色列军方说，“进攻黎巴嫩的作战计划已获批准”。

纳斯鲁拉表明，真主党将继续支持加沙地带，“我们的要求很明确：实现加沙地带全面、永久停火。”

6月19日，一名以色列士兵在以色列北部埃隆基布兹（Kibbutz Eilon）监视黎巴嫩边境地区的动静。（彭博社）

中国新闻社引述报道说，纳斯鲁拉也警告塞浦路斯，称若塞浦路斯向以色列开放其机场与基地，真主党将视其为“战争的一部分”。

塞浦路斯总统赫里斯托祖利季斯回应称，塞浦路斯“绝不参与”该地区的任何军事行动，并说，塞浦路斯是“解决方案的一部分，而不是问题的一部分”。他提及，人道主义（援助）走廊的作用显而易见，不仅阿拉伯世界承认，国际社会也承认这一点。他指的是从塞浦路斯向加沙地带运送援助物资。

塞浦路斯不曾向以色列军方提供任何土地或基地设施，但过去曾允许以色列使用其广阔的领空进行演习。

以黎局势近日持续升级。6月11日，真主党指挥官塔利布·阿卜杜拉在以军空袭中身亡，真主党随后向以色列境内发动大规模火箭弹攻击。