周四美市盘前走高 重点谈分析师对晶片制造商高通评级

星期四（6月20日）重点：

在科技股的推动下，美国华尔街股市主要股指期货星期四（6月20日）走高。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升24.10点或0.44％，报5511.10点；纳斯达克100指数期货起129.40点或0.65％，报20036.00点；道琼斯指数期货也升高54.60点，报38889.50点。

晶片巨头英伟达（Nvidia）股价持续飙升至新高，提振标准与普尔500指数和纳斯达克指数在星期二（18日）以历史新高收市。

标准与普尔500指数星期二上升13.80点，闭市报5487.03点。重量级的道琼斯指数起56.76点，闭市报38834.86点。以科技股为主的纳斯达克100指数也起了0.02％或3.87点，以19906.62点收市。

美国股市星期二的交易一般，交易所的总成交量是109亿6000万股，比过去20天的117亿9000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

世界首富马斯克（Elon Musk）隔夜在他的社交媒体平台X上说，戴尔（Dell Technologies）和Super Micro Computer将为他的人工智能初创公司xAI正在建造的超级电脑提供服务器机架。戴尔和Super Micro Computer的股价，在星期四盘前分别上涨超过3％和4％。

英伟达的股价在星期四盘前又上涨2.73％，截稿时报139.28美元。该股在星期二上涨了3.5％，市值首次超越微软（Microsoft）和苹果公司（Apple）。

英伟达股价强劲走势也提振了其他人工智能股票。台积电（TSM）和美光（Micron）的股价在星期四盘前上涨超过2％、Palantir Technologies上涨超过1％、SoundHound AI股价甚至飙高将近4％。

星期四下文我们来看看分析师给晶片制造商高通（Qualcomm Incorporated）的评级。星期四盘前该股起0.93％，截稿时报229.20美元。

盘前活跃股按序：英伟达、游戏驿站（GameStop）、Palantir Technologies、特斯拉（Tesla）和超微（Advanced Micro Devices）。截稿时，除了游戏驿站股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

高通（Qualcomm Incorporated）（纳斯达克证券交易所代码：QCOM）

高通目前拥有生产运行微软Windows的Arm Holdings晶片的独家许可，但这个许可证预计将在今年到期。（路透社）

晶片制造商高通算是比较后来才加入人工智能热潮的公司。尽管如此，高通的股价在今年开始以来也上涨了超过62％。最近，高通也赢得了市场研究公司CFRA的“信任”，因为该研究公司上调了它的股票评级。

CFRA的分析师齐诺（Angelo Zino）在星期二发布的一份研究报告中，就将高通的评级从原本的“持守”上调至“买进”，并将该股的目标价格从200美元上调至260美元。

齐诺的目标价是以高通2025年盈利预测的约22倍市盈率计算出来的。他指出，这个市盈率会比高通以往的比率还高。齐诺说：“我们认为，高通将在未来12个月，成为人工智能在集成到设备等运用层面的主要受益者。这个趋势会大幅推动我们对该股走势的预测。”

高通在支持人工智能手机方面是有发挥着主导市场的作用。它为三星旗舰S24 Ultra，以及中国制造商的一系列优质手机提供晶片。虽然科技巨头苹果公司打算依靠自己的晶片来落实它手机的人工智能功能，但高通还是会因为iPhone销量的预期增长而获益，因为它提供了iPhone连接到无线运营商的调制解调器晶片。

齐诺在分析报告也写道：“在智能手机方面，我们看到iPhone 16的更新周期会比预期好。再加上未来三星手机的内容更新，以及中国手机供应商业务前景预料会改善，这一切都支持高通取得更高的增长。此外，我们喜欢高通进军个人电脑市场的决定，因为设有人工智能的Windows个人电脑已经开始受到关注。”

在个人电脑发展方面，高通目前一个比较值得关注的“障碍”，是它与晶片设计巨头Arm Holdings的法律纠纷。高通是在2021年收购晶片公司Nuvia，并使用它的个人电脑晶片。但事后Arm Holdings声称，Nuvia的晶片是依赖Arm Holdings的设计，而Arm Holdings并未授权Nuvia转让这个设计。高通这边则说，它拥有的Arm Holdings技术广泛许可，已经涵盖了个人电脑晶片。

高通目前拥有生产运行微软Windows的Arm Holdings晶片的独家许可。不过，这个许可证预计将在今年到期。到期后会对高通的个人电脑晶片起着怎样的影响，投资者应该密切留意。