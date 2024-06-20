过度旅游引担忧 日本仍盼游客量达6000万人次

尽管日本过度旅游的情况引起担忧，但日本旅游局仍希望游客量可达到6000万人次。

法新社报道，日本旅游局局长高桥一郎星期四（6月20日）说，尽管过度旅游的担忧不断增加，但每年吸引6000万外国游客的目标还是可以实现的，这个数字是目前旅客量的一倍。“只要做出正确的努力，我们完全可以实现这个数字。”

他说：“日本仍有许多鲜为人知的景点还未被探索，我相信日本拥有无限的旅游资源。”

根据日本政府星期三（19日）公布的统计数据，5月是连续第三个月有超过300万外国游客到访日本。

去年，日本吸引超过2500万外国游客，部分原因是解除边境限制，大部分游客来自韩国、新加坡和美国等。

不过，近几个月来，大量游客涌入日本，再次引发对过度旅游的担忧，当地居民抱怨游客行为不当，有违风俗礼仪。

其中，日本西部的姬路市政府正在考虑将门票提高到当地居民的四倍。市长清本秀康说：“木结构建筑在许多人爬上爬下后会磨损，变得更脆弱。”她也强调需要“遏制过度旅游”。

过度旅游的另一个爆发点是富士山，富士山的热门步道星期一（17日）新建了一个闸门，以控制人潮。

上个月，日本山梨县小镇富士河口湖的列车站不到200公尺外的罗森便利店，竖起2.5公尺高的屏障，阻挡游人拍照。这里是国际知名的打卡景点，游客可以让自己与日本知名便利店品牌及富士山同框，但许多游人被指为了拍照堵塞人行道，罔顾安全乱过路，让当地居民大为不满。