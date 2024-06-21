美联航客机起飞后发现引擎盖内部件脱落

美国联合航空公司一架客机因引擎盖内一个衬垫部分掉落，在起飞后折返回康涅狄格州的一个机场。

星期四（6月20日），联合航空（United Airlines Holdings Inc.）一架空中客车A320飞机从哈特福德（Hartford）的布拉德利国际机场起飞，计划在丹佛（Denver）国际机场降落。起飞时机组人员听到了“异常噪音” 。

公司的声明说，着陆后一块安装在引擎盖下方的“消音外衬”部分掉落在了跑道上。

彭博社报道，据美国联邦航空管理局（FAA）发布的声明说，它将调查这一事故。

这架从从哈特福德起飞的飞机已有22年机龄。虽然事故的原因尚不清楚，但旧飞机的问题通常是孤立的，而不是系统问题或制造缺陷的迹象。

提供空中交通管制信息的LiveATC.net所发布的机场控制塔和飞机之间的对话记录显示，飞机起飞时丢失了几块金属板，这些金属板是在跑道上找到的，着陆时其他碎片也掉落下来。

附近捷蓝航空公司（JetBlue Airways Corp.）的飞行员向塔台报告跑道上发现碎片，塔台不得不将一些飞机转移到其他跑道。联合航空飞行员告诉塔台，其中一台发动机的废气温度略高于正常值，他担心飞机在起飞时撞到了鸟或爆胎。

这个航班上有124名乘客和5名机组人员。没有人员受伤。

联合航空今年已经发生过数次飞行失误，公司目前正面对FAA的安全程序审查，涉及的事故包括机身在飞行中松动以及起飞后轮子从飞机上掉落。自1月份阿拉斯加航空公司（Alaska Airlines）航班的一块面板脱落以来，美国航空业受到了更严格的审查。