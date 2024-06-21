加拿大据悉针对中国电动车拟定新关税计划

知情人士透露，加拿大总理特鲁多的政府正准备对中国制造的电动车征收新关税，以使加拿大与美国、欧洲联盟的行动保持一致。

彭博社引述不愿透露姓名的官员说，政府仍须就如何推进做出最终决定，但可能很快就会宣布开始就这项关税进行公开磋商，该关税将影响中国向加拿大出口电动车。

美国总统拜登政府于5月宣布要将中国制造的电动车关税提高近四倍，最终税率达到102.5％。欧盟上周说，它计划对某些中国车辆征收高达48％的关税。

西方国家近期指中国关键商品生产过剩。安大略省省长道格·福特（Doug Ford）星期四（6月20日）指责中国利用低劳工标准和污染能源来制造廉价电动车。他呼吁特鲁多政府至少采取与拜登相同的关税措施。他在社交媒体平台X上说：“除非我们迅速采取行动，否则，安大略省和加拿大的就业机会将面临风险。”

去年，自特斯拉公司（Tesla Inc.）开始将它在上海制造的Model Y车辆运往加拿大后，由中国抵达温哥华港的车量增加了五倍多，达到约4万4400辆。然而，加拿大政府担心的不是特斯拉，而是中国汽车制造商生产的廉价车最终涌入市场。

加国政府正关注其他国家做法 但尚未承诺征收新关税

特鲁多和他的内阁部长公开表示，他们正在关注其他国家的做法，但尚未承诺征收新关税。特鲁多星期四告诉记者，他上周在意大利举行的七国集团领导人峰会上就中国的生产进行了“重要对话”。

财政部长克里斯蒂亚·弗里兰(Chrystia Freeland)的发言人的新闻秘书凯瑟琳·库普林斯卡​​斯(Katherine Cuplinskas)说，加拿大“正在积极考虑采取后续措施应对中国供应过剩”，但没有提及是否正在准备征收关税。她在电子邮件中说： “保护加拿大的就业、制造业和我们的自由贸易关系至关重要。”

加拿大汽车工业团体呼吁政府征收高额关税。加拿大和美国的汽车供应链紧密结合，零部件和整车大量跨境流动。加拿大生产的绝大多数汽车出口到美国。

然而，考虑到中国可能实施贸易报复，特鲁多谨慎行动。一些环保组织认为，最重要的是让电动车成本维持较低水平，以鼓励更多消费者采用。