周五美市盘前几乎持平 重点谈市场对晶片商超微评价

星期五（6月21日）重点：

近日的人工智能热潮，尤其是晶片巨头英伟达（Nvidia）推动的涨势出现降温，使得美国华尔街股市主要股指期货在星期五（6月21日）几乎持平。

在晚上7时截稿时，标准与普尔500指数期货微跌1.50点或0.03％，报5471.70点；纳斯达克100指数期货小幅起9.00点或0.05％，报19756.60点；道琼斯指数期货也微升1.70点，报39136.50点。

标准与普尔500指数和纳斯达克指数隔夜（星期四）收低。标准与普尔500指数下跌13.86点，闭市报5473.17点。重量级的道琼斯指数逆流而上，起了299.90点，闭市报39134.76点。以科技股为主的纳斯达克100指数退低0.81％或161.22点，以19747.63点收市。

美国股市隔夜的交易虽然开始活跃，不过交易所的总成交量是119亿8000万股，仍比过去20天的135亿1000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

晶片巨头英伟达的股价在星期五晚上盘前下跌1.47％，截稿时报128.86美元。根据提交给美国证券交易委员会（SEC）的表格，英伟达首席执行官黄仁勋拟于6月20日前后期间，出售12万股英伟达普通股，市值大约是1630万美元。自今年6月13以来黄仁勋已减持英伟达48万股，市值约6308万美元。

根据彭博社报道，有知情人士表示，中国支付清算协会正在与威士（Visa Inc）和万事达卡（Mastercard Inc）商讨降低在中国的银行卡交易的费用，以便让外国游客更“容易”支付。截稿时，威士和万事达卡的股价在星期五晚上盘前分别退低0.02％和0.21％。

美国食品和药物管理局隔夜允许Sarepta Therapeutics扩大使用它的基因疗法，治疗四岁及以上的杜氏肌营养不良症患者。这个消息带动该公司股价在星期五晚上盘前飙高37.56％，截稿时报169.89美元。

星期五下文我们来看看分析师如何评价晶片制造商超微（Advanced Micro Devices）。星期五晚上盘前该股退低0.90％，截稿时报160.33美元。

盘前活跃股按序：英伟达、Gilead Sciences、Palantir Technologies、超微和特斯拉（Tesla）。截稿时，除了Gilead Sciences股价上升之外，其他四只活跃股的股价全部退低。

超微是人工智能应用GPU市场的供应商之一。目前在这个市场很少有公司能够正面挑战晶片巨头英伟达，而超微是其一。（超微提供）

超微（Advanced Micro Devices Inc）（纳斯达克证券交易所代码：AMD）

晶片制造商超微的股价在隔夜走高。在闭市时，该股上升了4.62％，报161.78美元。除了是整个晶片业在人工智能的热潮带动下走高之外，超微隔夜还有Piper Sandler分析师库马尔（Harsh Kumar）发布的乐观分析报告挺。

在分析报告里，库马尔维持对该股的“买进”评级和175美元的目标价，并表示超微是他今年下半年大型半导体股的首选。

库马尔在分析报告中说，上星期他与超微管理层一起前往欧洲考察。在结束考察时对超微的战略及它的用人工智能应用的图形处理器（简称：GPU）市场中的竞争地位，印象“极其深刻”。

超微是人工智能应用GPU市场的供应商之一。目前在这个市场很少有公司能够正面挑战晶片巨头英伟达，而超微算是少数的几家。而且库马尔还认为，超微的个人电脑和传统服务器领域都将迎来有力的“顺风”。

人工智能目前是超微业务最吸引投资者的地方。库马尔说，超微的人工智能处理器就有100多家客户，包括微软（Microsoft）、Meta Platforms和甲骨文（Oracle），其中大多数客户预计将在今年下半年提高采用率。不仅如此，该公司的旗舰MI300晶片“表现非常出色”，预计今年销售额将突破40亿美元。

超微最近就宣布将会推出一系列“后续”晶片，包括：MI325（预计会在今年较迟时推出）、MI350（明年推出）和MI400（预计在2026年推出）。库马尔认为，其中的MI350将能够与英伟达的Blackwell晶片系列竞争，而MI400则会与英伟达最近发布的下一代晶片Rubin“较量”。

另一个可能让超微股价走强的因素是《华尔街日报》6月19日的一篇文章。该文章声称，高通（Qualcomm）的Snapdragon晶片，在三星人工智能个人电脑运行某些应用程序时遇到问题。这个消息给高通和Arm Holdings（也就是提供高通晶片设计的公司）的股价带来压力。但是与此同时却提振了超微的股价。因为市场投资者之前曾看好高通会从超微和英特尔（Intel）手中，夺取部分个人电脑处理器市场份额。

目前在Tipranks的36名分析师当中，有29名给超微股“买进”的评级，七名给予该股“持守”的评级，一年期限平均目标价是191.03美元。