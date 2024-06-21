字节跳动与TikTok：美国禁令将损害言论自由

视频分享平台TikTok及其中国母公司字节跳动辩称，美国政府本可以颁布限制性更小的替代方案来解决国家安全担忧，不必封禁TikTok，但它却选择不这么做。

TikTok在星期四（6月20日）递交法院的文件中说，公司曾与联邦政府协商了一份90页的国家安全协议，以提供“多层次的保障和执行机制”，但国会在今年早些时候颁布TikTok禁令时无视之前打下的基础。

彭博社报道，TikTok和该公司平台上的内容创作者对美国总统拜登签署的法律提出法律挑战，这项4月生效的法律规定，如果字节跳动不在明年1月19日剥离TikTok，美国就将封杀这款短视频分享应用程序。

TikTok在文件中说，它花了一年多的时间与美国协商一份可以降低任何国家安全风险的协议。例如，如果美国政府认定该公司违反了协议，TikTok可能面临巨额罚款和结束美国业务。TikTok说，美国政府突然退出了这些讨论，并在2023年初发出信息称这家社交媒体平台将被迫剥离其美国业务。

文件指出：“该法案是史无前例的……国会以前从未明确挑出并关闭某个特定的论坛。国会从来没有在一次行动中压制过如此多的言论。”

TikTok的文件说，字节跳动“在技术、商业或法律上都不可能”剥离TikTok。“即使剥离可行，TikTok在美国将仅存空壳，失去为每个用户量身定制内容的创新和表达技术。”

此前TikTok指出，没有证据证实这款应用构成美国国家安全威胁。

美国司法部星期四在声明中说，这项法案“以符合第一修正案和其他宪法限制的方式解决了关键的国家安全问题。”司法部表明要在法庭上捍卫这项立法。

司法部律师必须在月26日之前对TikTok的论点作回应。司法部说：“与我们情报界和国会中的其他人一样，司法部一直在警告专制国家的威胁，这些国家可以将技术武器化——如我们手机上运行的应用程序和软件——来对付我们……当这些专制国家要求其控制下的公司秘密向政府提供敏感数据时，这种威胁就会变得更加复杂。”