中美举行五年来首次非正式核会谈

中国和美国3月份举行了五年来的首次半官方核武器会谈。据两名出席会谈的美国代表称，北京代表告诉美方，他们不会对台湾采取核威胁。

路透社报道，第二轨道会谈的美国组织者、学者大卫·桑托罗 (David Santoro)说 ：“他们告诉美方，他们完全相信他们能够在不使用核武器的情况下在台湾的常规战斗中获胜。”

第二轨道会谈的参与者通常是前官员和学者，即使他们没有直接参与制定立场，也可以就政府的立场发表权威言论。政府间的谈判则称为第一轨道谈判。为期两天的会谈在上海一家酒店的会议室举行，华盛顿派出了约六名包括前官员和学者的代表。北京派出了一个由学者和分析人士组成的代表团，其中包括几名前解放军军官。

美国国务院发言人在回答路透社的问题时说，国务院对3月份的二轨会议知情，但并未参加。发言人说，这种讨论不能取代正式谈判。

中国代表团成员和北京国防部没有回应置评请求。这两个核大国之间的非正式会谈是在双方在重大经济和地缘政治问题上存在分歧的情况下进行的，华盛顿和北京的领导人互相指责对方不守信用。去年11月，两国曾短暂恢复了第一轨道核武器谈判，但谈判随后陷入停滞。

五角大楼估计，北京的核武库在2021年至2023年间增加了20％以上。五角大楼在10月指出，如果台湾常规军事行动失败威胁到中共的统治，中国“也将考虑使用核武器来恢复威慑力”。

第二轨道谈判是长达20年的核武器和态势对话的一部分，该对话在特朗普政府于2019年撤回资金后陷入停滞。