中澳将向对方公民提供最长五年多次商务旅游签

中国外交部说，自星期五（6月21日）起，中国和澳大利亚两国将向对方公民提供最长五年的多次入境旅游和商务签证。

路透社报道，中国总理李强本周访问澳洲，标志着两国关系在经历一段冷淡时期后趋于稳定。在此之前，双方已签署这一签证安排。

此前，中国公民可以申请最长一年的签证前往澳大利亚，经常出国的游客可以申请最长10年的签证。

自去年以来，中国一直在放宽部分国家游客的入境要求，以方便商务和休闲旅行。

李强在访问澳洲期间说，中国还将把澳洲纳入其签证豁免计划，允许澳洲人免签访问中国，逗留时间最长为15天。