大树倒下封住柔佛士乃机场路 民众走路赶飞机

在大雨中倒下的一棵大树“封锁”了通往柔佛州士乃国际机场的道路，导致星期六（6月22日）清晨道路上的车龙达五公里多，前往乘搭飞机的乘客被迫走路到机场，目前尚未确定有多少人受影响。

古来一带星期六凌晨2时许开始下大雨，一棵倒在士乃路往机场方向道路上的大树，将整条路封死，导致车辆无法向前行。

《光明日报》报道，早上经过上述路段的李小姐告诉《星洲日报》，许多相信是要到机场乘飞机的乘客，只好带行李下车，朝机场的方向走去。

在外地旅游后，于约早上7时抵达士乃机场的古来市议员杨展权说，他的工作人员于6时30分从优美城出发到机场接他，但8时许仍困在车龙中。

他说，据悉大树倒下时压到电缆，消拯员必须等待有关方面切断电流后，才可以开始清理现场。他指出，由于道路封锁，车辆无法往前行，一些民众拿着背包及行李走向机场的方向。目前尚不确定多少欲前往机场搭飞机的旅客受影响。

士乃州议员黄勃扬指出，据他了解，车龙逾五公里，有关方面在接获投报后，已到现场展开清理工作。他说，目前尚未接获旅客的投诉，不确定这起事件是否对旅客造成影响。

记者9时登入士乃机场的网站发现，6时35分至7时45分起飞的五趟班机，皆已出发往飞目的地。

另一方面，根据记者接获的消息，消拯员完成清理工作后，上述路段在10时20分钟左右已经恢复通车。