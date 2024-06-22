大树倒下封住柔佛士乃机场路 民众走路赶飞机

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更新 / 2024年6月22日 2:50 PM
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发布 / 2024年6月22日 12:17 PM
倒下的大树导致通往柔佛州士乃国际机场的道路出现五公里长的车龙。（取自光明日报）
倒下的大树导致通往柔佛州士乃国际机场的道路出现五公里长的车龙。（取自光明日报）

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在大雨中倒下的一棵大树“封锁”了通往柔佛州士乃国际机场的道路，导致星期六（6月22日）清晨道路上的车龙达五公里多，前往乘搭飞机的乘客被迫走路到机场，目前尚未确定有多少人受影响。

古来一带星期六凌晨2时许开始下大雨，一棵倒在士乃路往机场方向道路上的大树，将整条路封死，导致车辆无法向前行。

《光明日报》报道，早上经过上述路段的李小姐告诉《星洲日报》，许多相信是要到机场乘飞机的乘客，只好带行李下车，朝机场的方向走去。

在外地旅游后，于约早上7时抵达士乃机场的古来市议员杨展权说，他的工作人员于6时30分从优美城出发到机场接他，但8时许仍困在车龙中。

他说，据悉大树倒下时压到电缆，消拯员必须等待有关方面切断电流后，才可以开始清理现场。他指出，由于道路封锁，车辆无法往前行，一些民众拿着背包及行李走向机场的方向。目前尚不确定多少欲前往机场搭飞机的旅客受影响。

士乃州议员黄勃扬指出，据他了解，车龙逾五公里，有关方面在接获投报后，已到现场展开清理工作。他说，目前尚未接获旅客的投诉，不确定这起事件是否对旅客造成影响。

记者9时登入士乃机场的网站发现，6时35分至7时45分起飞的五趟班机，皆已出发往飞目的地。

另一方面，根据记者接获的消息，消拯员完成清理工作后，上述路段在10时20分钟左右已经恢复通车。

据悉大树倒下时压到电缆，消拯员必须等待有关方面切断电流后，才可以开始清理现场。（取自士乃州议员黄勃扬脸书）

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