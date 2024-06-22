联合国秘书长对黎以敌对行动升级深表关切

联合国秘书长古特雷斯对以色列和黎巴嫩真主党在蓝线一带敌对行动的事态升级，表示深切关注。

蓝线是联合国于2000年设定的一条临时边界线，用于确认以色列从黎巴嫩南部撤军的范围，旨在减少以色列和黎巴嫩之间的紧张局势。虽然蓝线并非正式国际边界，但它为联合国驻黎巴嫩临时部队监督和验证撤军提供了明确的参考点，起到了维持地区稳定和减少冲突的重要作用。

古特雷斯星期五（6月21日）在安全理事会的会议厅前向记者发表讲话时说，现在持续交火开始出现升级。双方的好战言论也出现升级，仿佛一场全面战争已迫在眉睫。

他坦言，中东冲突扩大的风险真实存在，必须避免。一次轻率的举动、一次误判都可能引发一场远远超出国界和超出人们想象的灾难。

联合国新闻中心引述古特雷斯说，该地区人民和全世界无法承受黎巴嫩成为另一个加沙地带。

6月8日，以色列轰炸黎巴嫩南部靠近以色列边境的希亚姆村（Khiam），村落冒起滚滚烟霾。（法新社）

他说，在蓝线两侧，许多人已经丧生，成千上万的人流离失所，家园和生计遭到摧毁。爆炸引发的丛林大火，正在进一步破坏社区和环境。未爆炸的弹药和战争遗留物随处可见。这些对以色列和黎巴嫩的人民，以及联合国和人道主义人员构成了额外的威胁。

2006年8月，安理会通过旨在结束黎巴嫩战争的第1701号决议。决议要求立即停止敌对行动，并呼吁黎巴嫩政府和联合国驻黎巴嫩临时部队部署到南黎巴嫩，逐步取代以色列国防军。决议还要求真主党解除武装，停止对以色列的袭击，并呼吁黎巴嫩和以色列尊重边界，支持联合国斡旋的协议。决议授权增加联黎部队的人数，以确保决议得到执行，并支持黎巴嫩政府在全境行使主权和控制权。

古特雷斯向记者指出，各方必须立即再次承诺全面执行安理会第1701号决议，并立即恢复到停止敌对行动状态。世界必须大声明确表态：立即降低紧张局势不仅是可能的，而且是必要的。

古特雷斯指出，联合国正根据安理会第1701号决议，积极参与促进和平、安全与稳定的努力。联合国维和人员正在当地努力缓和紧张局势，并帮助防止误判。