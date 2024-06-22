乌克兰无人机摧毁扎波罗热核电站附近两变电站

乌克兰无人机星期五（6月21日）空袭安赫德（Enerhodar），导致两个变电站停运，切断了大部分居民的供电。该镇为俄罗斯占领的扎波罗热核电站提供服务。

路透社报道，扎波罗热核电站的俄罗斯管理层星期六（22日）在Telegram上说，一些“基础设施”，包括运输部门和印刷厂在袭击后中断，核安全措施仍在全面运行。一名官员说，核电站并未受到军事行动的影响。

俄军在2022年2月入侵初期占领了扎波罗热核电站，此后莫斯科和基辅经常指责对方危害核电站周围的安全。扎波罗热核电站是欧洲最大的核电站，拥有六个反应堆，目前没有发电。

安赫德最高官员塞诺沃兹（Eduard Senovoz）在Telegram上说，最近的袭击损坏了为该镇供电的两个变电站中的第二个，另一个变电站于星期三（19日）被摧毁。

俄新社引述扎波罗热电站通讯主管亚辛（Yevgeny Yashin）的话称，最近的袭击对核电站没有影响。他还说变电站可以修复。

“专家已经前往现场评估损坏情况，有可能修复受损的变压器，但需要时间。”

乌克兰今年加强了无人机空袭俄罗斯石油设施的力度。基辅军方称，乌克兰无人机在星期五凌晨袭击了俄罗斯的四家炼油厂以及雷达站和其他军事目标。