捷克格鲁吉亚踢和 双双保住出线希望

捷克和格鲁吉亚在本地时间星期六（6月22日）晚上举行的欧锦赛F组生死战中以1比1握手言和，双双保住一丝出线希望。

两队在首场小组赛皆吃败仗，捷克1比2不敌葡萄牙，格鲁吉亚则1比3败给土耳其，本仗可说是谁也输不起。

捷克本仗摆出更具攻击性的3-4-3阵型，一开始效果不错，要不是格鲁吉亚门将马马尔达什维利（Mamardashvili）身手敏捷，先后用脚和手挡出了捷克在三分钟内的两个威胁性射门，格鲁吉亚龙门恐怕早已失守。

捷克在第22分钟终于顺利破门，但赫洛热克（Hlozek）的进球最终因手球犯规在先，被判无效。

更令捷克崩溃的是，他们在上半场伤停补时两分钟陷入落后局面。上仗为葡萄牙送上乌龙球的赫拉纳茨（Hranac）这次再大方“送礼”，因在禁区内手球犯规而送给格鲁吉亚一个罚球。上仗为格鲁吉亚进球的前锋米考塔泽（Mikautadze）这次也不负众望命中罚球，让球队意外获得领先权。

第59分钟，捷克终于如愿扳平，替补上场的林格尔（Lingr）在接获角球后头球蹭了一下，球击中龙门左柱后弹回场内，希克（Schick）门前捡漏，用身体进球，将比分扳为1比1。

格鲁吉亚和捷克将分别在下星期四（27日）凌晨的小组赛末轮，对垒葡萄牙及土耳其。世界排名第74的格鲁吉亚要从球星云集的葡萄牙身上刮分不易，实力不分上下的捷克与土耳其的对决应该更值得关注。