美助理国务卿：中国在南中国海举动破坏稳定

美国负责东亚和太平洋事务的助理国务卿克里滕布林克星期六（6月22日）在访问越南河内期间说，南中国海局势令人深感担忧，中国最近在有争议的水域采取的行动“严重破坏了稳定”。

路透社报道，克里滕布林克在简报会上说：“我们认为，中国对菲律宾采取的行动，特别是其最近在阿云津礁（中国称仁爱礁）附近采取的行动，是不负责任的、侵略性的、危险的，严重破坏了稳定。

“我们将继续与我们的菲律宾盟友站在一起。”他说，华盛顿已在公开和私下向北京明确表态，美国与菲律宾的共同防御条约是“坚定不移的”。

克里滕布林克说：“我们认为，包括中国在内的该地区的每个国家都需要尊重国际法，需要在海事领域采取负责任的行为。”

克里滕布林克星期五（21日）抵达河内，此前俄罗斯总统普京访问越南，此举遭到华盛顿的严厉批评。

当被问及他对越南外交政策及其接待普京的看法时，克里滕布林克说：“只有越南才能决定如何最好地维护其主权和推进其利益。”

去年9月，美国总统拜登访问河内时，越南和美国正式将两国关系升级为全面战略伙伴关系。

克里滕布林克说，双边关系升级是“历史性和重大的”，他希望能保持势头，确保所有达成的协议都得到实施。“我们仍然相信，这是美越伙伴最牢固的时刻。”