哈马斯：以军袭击平民区 造成至少42人遇难

加沙媒体办公室主任伊斯梅尔·塔瓦卜塔说，以色列星期六（6月22日）袭击了加沙北部各区，造成至少42人死亡。

路透社报道，伊斯梅尔·塔瓦卜塔说，以色列袭击了沙蒂难民营（Al-Shati）的房屋，造成24人死亡。另外18人在图法社区（Al-Tuffah）的袭击中丧生。

以色列军方发表简短声明称：“不久前，以色列国防军战斗机袭击了加沙市的两个哈马斯军事基础设施。”声明称将很快公布更多细节。

哈马斯没有对以色列声称袭击其军事基础设施的说法发表评论。其在一份声明中表示，袭击目标是平民，并发誓“占领者及其纳粹领导人将为他们侵犯我们人民的行为付出代价”。

数十名巴勒斯坦人在被毁房屋中搜寻受害者。（路透社）

路透社获得的视频显示，数十名巴勒斯坦人冲出房屋，在被毁房屋中搜寻受害者。镜头显示，沙蒂难民营的房屋被毁，墙壁被炸毁，街道上满是瓦砾和灰尘。

战争爆发八个多月后，以色列的进攻重点是其尚未占领的最后两个地区：加沙南部边缘的拉法和中部代尔巴拉赫周围的地区。

沙蒂难民营的房屋被毁，街道上满是瓦砾和灰尘。（路透社）

居民说，以色列坦克最近几天深入了拉法西部和北部地区。以军星期六从空中和地面轰炸了几个地区，迫使许多居住在所谓人道主义指定区域的家庭向北撤离。

以军说，部队继续在拉法进行“精确的、基于情报的”定点行动，消灭许多巴勒斯坦枪手并拆除了军事基础设施。