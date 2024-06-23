也门胡塞武装称在红海袭击美军航母 美官员否认遇袭

也门胡塞武装发言人萨雷亚星期六（6月22日）发表声明说，该组织使用导弹在红海袭击了美军“艾森豪威尔”号航空母舰。但两名不愿透露姓名的美国官员否认了航母遇袭，称“这是错误的（消息）”。

综合路透社和新华社报道，萨雷亚（Yahya Saree）未透露袭击的具体时间，但强调“成功达成目标”。

美军方暂未就此作出官方回应，但两名美国官员在接受路透社采访时否认“艾森豪威尔”号遭袭，称这是错误的消息。

另据美国媒体星期六引述美军方人士的话报道，在红海部署八个多月的“艾森豪威尔”号已启程返回位于美国弗吉尼亚州诺福克的母港。目前，这艘航母已通过苏伊士运河驶入地中海。

胡塞武装此前曾于5月31日宣称对“艾森豪威尔”号航母发动袭击，美军未作官方回应。

胡赛武装与伊拉克激进组织 联合袭击四船

此外，萨雷亚在星期天（23日）早些时候称，该组织与伊拉克伊斯兰抵抗运动激进组织星期六在以色列北部海法港开展了联合军事行动，并用无人机袭击了四艘船只。

萨雷亚说，这些船只属于“违反进入被占领巴勒斯坦港口禁令”的公司。

新一轮以哈冲突爆发以来，胡塞武装使用无人机和导弹多次袭击红海水域目标。今年1月12日以来，美国和英国多次对胡塞武装目标发动空袭，造成人员伤亡。一些国家谴责美英两国的行动，认为这是对也门主权的侵犯，会加剧地区紧张局势。