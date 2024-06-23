海水温度上升 马国珊瑚日益白化

马来西亚政府警告，炎热天气等因素导致马国海域的海水温度上升，导致当地超过五成的珊瑚礁面临大规模白化的危机。马国政府已经成立特别委员会应对此事。如果情况没有改善，政府可能暂时禁止民众进入珊瑚礁。

马国渔业局星期天（6月23日）发文告指出，上述情况是根据非政府组织、潜水经营者和潜水员提供的援助及报告，以及非政府组织及研究人员观测珊瑚白化情况后得出的结论。

文告说，海水温度上升而已经影响马国超过五成的珊瑚礁，渔业局因此密切关注拥有珊瑚礁的多个岛屿海洋公园。

根据4月至6月的调查，出现珊瑚白化现象的地区包括吉打芭雅岛、登嘉楼停泊岛、热浪岛及天鹅岛，以及彭亨刁曼岛和柔佛柏芒吉岛。大部分受影响的珊瑚礁位于水深不足10公尺的浅水区。

渔业局指出，白化是珊瑚对环境压力的自然反应。水温升高等压力往往导致珊瑚白化，大规模白化则表明海水温度长期高于正常年均温度，造成大面积的多种珊瑚广泛出现白化现象。

渔业局将与沙巴、砂拉越、当地研究员及非政府组织合作，成立马国珊瑚白化应对委员会（MCBRC），以收集信息及采取行动应对珊瑚白化。白化珊瑚恢复过程，可能需要几周到几个月时间。

“如果白化程度超过（珊瑚礁总面积）八成，进一步的干预措施可能包括暂时限制民众进入受影响的珊瑚礁区，以保护受影响的珊瑚。但渔业局向所有利益相关方保证，当局将尽可能减少这些可能干扰旅游活动的干预措施。”

渔业局呼吁岛屿海洋公园旅游业者控制参与水上娱乐活动的游客数量，以减少对珊瑚礁的压力。当局也希望游客避免与珊瑚任何物理接触，减少一次性塑料的使用并妥善处理垃圾。