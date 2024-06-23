菲执法当局：有足够证据提控市长郭华萍

菲律宾执法当局说，有足够证据对女市长郭华萍（Alice Guo）发出逮捕令和提出指控。

郭华萍面对允许非法网络博彩公司在她管辖的市镇运营的调查。菲律宾GMA新闻网报道，总统反有组织犯罪委员会（简称PAOCC）发言人卡西欧星期天（6月23日）接受当地电台采访时说，当局有足够证据提控郭华萍。

他说：“我们已经掌握强有力的证据，足以对市长提出指控，并希望为签发逮捕令铺平道路，让菲律宾人看到，如果你犯罪，你将被追究责任。”

郭华萍是吕宋岛中部丹辘省班班市（Bamban）的市长。她本月初已停职。

星期五（21日），PAOCC和警方刑事调查及侦查组已向郭华萍和其他涉案人提出指控，指他们涉嫌参与和网络博彩公司有关的人口贩运活动。

卡西欧说：“我们研究这个案子三个月了，有人说花了太长时间，但这是为了确保我们提出的所有指控都能成立。如果我们仓促行事，导致案件被驳回，那就徒劳了。”

卡西欧称，提控郭华萍和其他涉及非法网络博彩的人，产生了寒蝉效应。“这只是一系列案件中的第一起。”

卡西欧也向其他可能纵容非法网络博彩公司的政府官员发出警告。“如果地方政府单位或地方首席执行官对这类非法公司视而不见，就会受到惩罚。”

今年3月，菲律宾当局对班班市的两家网络博彩公司展开突击行动，发现这些公司的所在地宝福园区的注册人是郭华萍。这个地方实际上是网络诈骗园区，涉及人口贩运和非法拘留等不法活动。调查显示，郭华萍在宝福园区的合伙人包括林宝英和张瑞金，后两者皆涉及新加坡30亿元洗钱案而被判刑。郭华萍5月22日在听证会上说，她已于2022年从宝福园区撤资。

在调查过程中，郭华萍因为无法清楚交代自己的身世来历，引发了她是中国间谍的疑云。