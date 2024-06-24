内坦亚胡：与哈马斯在拉法的激战即将结束

以色列总理内坦亚胡说，以色列部队与哈马斯在加沙南部拉法市的激烈战斗即将结束。

法新社报道，内坦亚胡星期天（6月23日）接受媒体采访时说：“与哈马斯的激烈战斗即将结束……这并不意味着战争即将结束，但拉法的激战即将结束。”

这是内坦亚胡在以哈冲突爆发后，首次接受以色列电视台采访。他补充称：“在激烈战斗结束后，我们将能够向北部重新部署一些部队……主要是为了防御目的，但也要让（流离失所的）居民回家。”

内坦亚胡还说，他不会同意任何规定结束加沙战争的协议，“目标是让被绑架的人归来，并铲除加沙的哈马斯政权”。

然而，美国官员对以色列彻底消灭哈马斯的目标表示怀疑，部分以色列高官也持怀疑态度。

6月19日，以色列最高军事发言人、海军少将哈加里表明：“说我们要让哈马斯消失，就是在蒙蔽人们的眼睛。”他说，哈马斯是一种意识形态，“我们不能消灭一种意识形态”。

此外，自新一轮以哈冲突爆发以来，黎巴嫩真主党不时向以色列北部发动袭击，以军空袭和炮击黎南部目标进行报复，双方在黎以边境的冲突持续至今，黎南部和以北部边境地区大量居民已经撤离。以色列国防军上星期二（18日）发表声明说，为应对以黎边境紧张局势，以军方已批准在黎巴嫩开展军事行动的计划。