周一美市盘前小幅走高 重点谈脸书母公司Meta Platforms的最新消息

星期一（6月24日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期一（6月24日）小幅走高。本星期的重头戏是星期五（28日），即将公布的美国5月份个人消费支出价格指数。这也是美联储的首选的通胀指标。

在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升9.50点或0.17％，报5474.10点；纳斯达克100指数期货微跌4.90点或0.01％，报19700.00点；道琼斯指数期货则起145.20点，报39295.50点。

标准与普尔500指数和纳斯达克指数在上星期五（6月21日）小幅收低。美市领头羊英伟达（Nvidia）的股价连续第二天下跌，拖累科技股下跌。

标准与普尔500指数上星期五下跌8.55点，闭市报5464.62点。重量级的道琼斯指数起15.57点，闭市报39150.33点。以科技股为主的纳斯达克100指数退低0.24％或47.44点，以19704.86点收市。

美国股市上星期五的交易非常活跃，交易所的总成交量达到176亿8000万股，比过去20天的120亿5000万股平均成交量多出很多。

盘前交易重点：

晶片制造商博通（Broadcom）的股价在今晚盘前升高0.39％，截稿时报1659.89美元。根据路透社报道，两位知情人士称，中国字节跳动正在与博通合作，开发先进的人工智能处理器。这将有助于字节跳动在中美关系紧张之际，仍确保有充足的高端晶片供应。

礼来公司（Eli Lilly）上星期五宣布，集团正在寻求美国食品和药物管理局（FDA）的批准，以扩大它的减肥药Zepbound的用途，包括将它用在治疗睡眠呼吸暂停。礼来公司股价在今晚盘前升高1.26％，截稿时报895.00美元。

联合包裹服务公司（United Parcel Service）宣布，该集团将以10亿2500万美元的价格，把旗下的Coyote Logistics业务出售给第三方物流提供商RXO。联合包裹是在2015年以18亿美元收购Coyote Logistics的。联合包裹股价在今晚盘前起0.16％，截稿时报136.82美元。

星期一下文我们来看看脸书母公司Meta Platforms的最新消息。今晚盘前该股起0.28％，截稿时报496.19美元。

盘前活跃股按序：英伟达（Nvidia）、游戏驿站（GameStop）、美光科技（Micron Technology）、特斯拉（Tesla）和苹果公司（Apple）。截稿时，除了美光科技股价上升之外，其他四只活跃股的股价全部退低。

Meta Platforms应该是希望通过Apple Intelligence，以订户月费方式销售它们服务。（路透社）

Meta Platforms Inc



（纳斯达克证券交易所代码：META）

根据《华尔街日报》6月23日的报道，脸书母公司Meta Platforms已经在与科技巨头苹果公司（Apple）讨论将它的生成式人工智能模型，集成到最新发布的iPhone人工智能系统中。这个消息传开后，Meta Platforms的股价在今晚盘前就上升了0.5％。

报道援引知情人士的话说，除了谷歌和Meta Platforms之外，人工智能初创公司Anthropic和Perplexity也一直在与苹果公司进行相关的讨论，希望能够将他们的生成式人工智能也引入Apple Intelligence中。

该报道也说，目前整个讨论尚仍在进行中，因此也是有可能会因为商讨失败而无法落实计划的。但是如果能够与苹果达致合作，这肯定能让Meta Platforms的人工智能产品进一步渗透进消费者市场。

虽然这项合作到底能为Meta Platforms带来多少潜在收入仍是个未知数，但是Meta Platforms和其他涉及商讨合作的人工智能公司，应该是希望通过Apple Intelligence，以订户月费方式销售它们服务。

苹果公司是在本月宣布了市场期待已久的人工智能战略，并称将在它的应用程序套件中集成新的Apple Intelligence技术。之后像微软支持的OpenAI聊天机器人ChatGPT就率先宣布会被引入其中。其他的人工智能公司也相继要加入阵容，希望能够通过苹果公司的旗舰iPhone把自己的人工智能服务推广出去。

这次如果Meta Platforms真的与苹果公司合作成功，它将会是两大长期竞争对手难得的一次联手。苹果公司与Meta Platforms的讨论，也凸显了主要科技公司为了在人工智能时代取得成功，必须扩大思维，甚至形成以前根本“不太可能”的联盟。在考虑到苹果公司和Meta Platforms在其他新兴技术问题上的争执与竞争，它们这次的合作与交易确实值得投资者注意。