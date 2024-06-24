莫迪吁反对派达成共识 誓新任期内付出三倍努力

印度第18届人民院（议会下院）将举行第一次会议。总理莫迪呼吁反对派达成共识，并强调印度人民需要的是务实而非口号和骚乱。

法新社报道，莫迪星期一（6月24日）在第18届人民院第一次会议开幕前的演讲中说，要管理好国家，政党之间达成共识至关重要，他呼吁反对党发挥建设性作用。“人民希望他们的代表能够辩论和讨论对国家来说重要的问题……他们不希望议会程序受到干扰或阻碍。”

他表明：“人民需要的是实质内容，而不是口号。”

莫迪本月早些时候宣誓就职，10年来首次组建联合政府，开始创纪录的第三任期。

莫迪星期一带领新一届人民院议员宣誓时说，他为效忠于印度而感到自豪。他也指出，当天是印度民主的历史性日子，今年的选举也很重要，“因为这是印度独立后第二次有政府连续第三次连任”。

他说：“我想向人民保证，我们的政府将在第三个任期内付出三倍的努力，取得三倍的成果。”

第18届人民院的第一次会议将持续到7月3日，预计会议议程将涵盖莫迪的第三任期计划，并可能正式任命他的关键对手拉胡尔·甘地（Rahul Gandhi）为反对党领袖。

由于反对派往届大选表现不佳，未能达到推举领袖所需的议席数门槛，反对党领袖一职自2014年以来一直空缺。甘地帮助他所在的国大党将议会席位增加了近一倍，取得了过去10年来该党的最好成绩。