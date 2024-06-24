缅强制征兵后 首批5000名新兵6月底开始服役

缅甸军方消息人士说，军政府征召的首批5000名新兵，将于6月底开始服役。

法新社报道，缅甸军方消息人士星期一（6月24日）说，军政府征召的首批5000名新兵于4月初入伍，将于本月底结束训练，之后将分配到全国各地的军事指挥部服役。

另一名军方人士透露，各个军事指挥部将决定如何安排自己接收的新兵。

缅甸军政府2月实施强制征兵法，允许军方召集所有18岁至35岁的男性，以及18岁至27岁的女性在武装部队中服役至少两年。此举导致成千上万的缅甸青年男女面临困难抉择，许多人寻求离开缅甸。

军政府近来在与少数民族武装组织的战斗中遭遇严峻挑战。缅甸全国共有14个地区军事指挥部，其中至少有10个目前正在与少数民族武装组织或反军政府的人民防卫军（People’s Defence Forces）作战。

军政府2月宣布生效的《人民兵役法》由前军政府于2010年制定，但从未生效。兵役法规定，在紧急状态期间，服役期限最多可延长到五年，而无视征召令的，可处以同等期限的监禁。

据军方消息人士透露，第三批5000名新兵已经开始抵达训练中心。

军政府发言人早前告诉法新社，缅甸约有1300万人有资格应征入伍，但军方每年只有能力培训5万人。缅甸官媒上个月引述军政府防长报道称，军方在填补新兵配额方面面临挑战。