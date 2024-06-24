租金飙升 巴塞罗那拟2029年起禁止旅游民宿出租

西班牙热门旅游城市巴塞罗那试图控制飙升的房租成本，计划从2029年起禁止所有面向游客的短期房屋出租。

彭博社报道，巴塞罗那市长科尔伯尼（Jaume Collboni）上星期五（6月21日）在记者会上表示，巴塞罗那将停止发放新的旅游住宿出租许可证，也不再续发现有的许可证，因此到2029年，该市所有房屋都将被禁止作为旅游住宿出租。

巴塞罗那目前约有1万所房屋登记为游客出租房。科尔伯尼说，市民需要更多的住房供应，上述措施就是为了实现这个需求，这样中产阶级工人就不会因为无法负担住房而被迫离开巴塞罗那。

他说：“这项措施不会立刻改变现状，这些问题需要时间来解决，但这个举措标志着一个转折点。”

根据旅游观察网站的数字，2023年有1600万游客访问巴塞罗那。为了在繁荣的旅游业和解决居民缺乏经济适用房问题之间取得平衡，许多城市都采取行动来限制短租公寓的扩张，包括巴塞罗那。

该市此前曾严厉打击无证出租，但房价仍持续攀升。科尔伯尼说，巴塞罗那房租价格飞涨，一天贵过一天。

根据西班牙最大房产信息网站Idelista的数据，在截至今年4月的过去一年里，巴塞罗那每平方米的租金价格上涨了14%，涨幅居全国所有城市中之最。