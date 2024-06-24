韩电池厂爆炸致22死 包括18名中国工人

韩国京畿道一家电池厂发生爆炸，已导致22人死亡，其中18名死者为中国工人，另有一名死者为老挝籍。

综合法新社和韩联社报道，一次电池制造商Aricell位于韩国京畿道华城市的工厂星期一（6月24日）发生爆炸并起火。目前已有22人在事故中遇难，其中20名死者为外国公民，包括18名中国人、一名老挝人和一名国籍不明者。

参与搜救的消防人员说，大多数遗体已严重烧毁，确认每名遇难者的身份需要一些时间，搜救队仍在寻找另外一名失联人员。

中国驻韩国大使馆星期一晚些时候确认，京畿道华城市电池工厂火灾中，有18名中国公民遇难。

事故发生于新加坡时间星期一上午9时31分，起火的是Aricell工厂的第三楼二层。楼内存放有3万5000多个锂电池成品。火灾发生时，第三楼有67人在上班。

火灾发生后，总统尹锡悦指示动用所有可用人力和装备，竭尽全力做好搜救工作。韩国政府也举行跨部门会议，讨论应对事故的方案。

华城当局则向居民发出多条警报称，工厂起火造成浓烟，敦促居民不要外出或绕行周边道路，并建议附近市民关闭窗户。

此次火灾是韩国多年来最严重的工厂灾难之一。 搜救工作仍在进行中，预计遇难人数可能进一步增加。

1989年，全罗南道丽水国立工业园区的工厂爆炸事件，造成16人死亡、17人受伤。