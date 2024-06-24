先买保险后制造车祸杀人 柔佛警方逮捕涉案八人

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更新 / 2024年6月24日 10:46 PM
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发布 / 2024年6月24日 10:14 PM
柔佛州总警长古玛（右）星期一（6月24日）在记者会揭露犯罪团伙为独居者购买人寿保险后谋杀受害者和骗取保险金的案件。（星洲日报）
柔佛州总警长古玛（右）星期一（6月24日）在记者会揭露犯罪团伙为独居者购买人寿保险后谋杀受害者和骗取保险金的案件。（星洲日报）

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马来西亚柔佛州警方侦破一起以死亡事故骗取保险金的案件，并逮捕八名嫌犯。警方指犯罪团伙先锁定很少与家人联络的独居者并为此人购买保险，然后制造车祸谋杀受害人，再向保险公司索偿。

柔佛州总警长古玛星期一（6月24日）在记者会透露，警方5月6日调查古来一起死亡车祸时发现事有蹊跷，才顺藤摸瓜侦破这起以独居者为目标的罪案。

古玛说，警方原本以为这起死亡车祸是一名38岁男子骑着电单车时遭罗厘撞死。但深入调查后发现，犯罪团伙先用汽车撞倒骑着电单车的男子，再将男子殴打得不省人事，接着将男子摆在路上让路过的罗厘碾死。

古玛指出，柔佛警方刑事罪案调查组过后逮捕八名年龄介于23岁至49岁的马国男子，其中四名嫌犯有犯罪前科。警方也起获一份显示死者为投保人的保险文件，以及三辆相信用来干案的汽车。

他说，警方调查发现，团伙得知受害者是很少与家人联系的独居者后，借机接近受害者并取得其个人信息。

嫌犯接着在受害者毫不知情的情况下，冒名为受害者购买50万令吉（约14万3500新元）的人寿保险。

古玛透露，嫌犯也找来一名受害者不认识的人成为受益人。当保单生效后，嫌犯就以上述手法谋害受害者，并故布疑阵企图误导保险公司与警方。

他强调，警方目前只发现一名受害者，并正调查团伙是否还有人在逃。

古玛指出，警方上星期三（19日）援引刑事法典的谋杀条文提控八名被捕者中的四人，另外四人则转为污点证人后获释。

四名被告一旦罪名成立，可被判处死刑，或至少30年、最长40年监禁，以及不超过12下鞭刑。此案将于8月19日在古来推事庭过堂。

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