先买保险后制造车祸杀人 柔佛警方逮捕涉案八人

马来西亚柔佛州警方侦破一起以死亡事故骗取保险金的案件，并逮捕八名嫌犯。警方指犯罪团伙先锁定很少与家人联络的独居者并为此人购买保险，然后制造车祸谋杀受害人，再向保险公司索偿。

柔佛州总警长古玛星期一（6月24日）在记者会透露，警方5月6日调查古来一起死亡车祸时发现事有蹊跷，才顺藤摸瓜侦破这起以独居者为目标的罪案。

古玛说，警方原本以为这起死亡车祸是一名38岁男子骑着电单车时遭罗厘撞死。但深入调查后发现，犯罪团伙先用汽车撞倒骑着电单车的男子，再将男子殴打得不省人事，接着将男子摆在路上让路过的罗厘碾死。

古玛指出，柔佛警方刑事罪案调查组过后逮捕八名年龄介于23岁至49岁的马国男子，其中四名嫌犯有犯罪前科。警方也起获一份显示死者为投保人的保险文件，以及三辆相信用来干案的汽车。

他说，警方调查发现，团伙得知受害者是很少与家人联系的独居者后，借机接近受害者并取得其个人信息。

嫌犯接着在受害者毫不知情的情况下，冒名为受害者购买50万令吉（约14万3500新元）的人寿保险。

古玛透露，嫌犯也找来一名受害者不认识的人成为受益人。当保单生效后，嫌犯就以上述手法谋害受害者，并故布疑阵企图误导保险公司与警方。

他强调，警方目前只发现一名受害者，并正调查团伙是否还有人在逃。

古玛指出，警方上星期三（19日）援引刑事法典的谋杀条文提控八名被捕者中的四人，另外四人则转为污点证人后获释。

四名被告一旦罪名成立，可被判处死刑，或至少30年、最长40年监禁，以及不超过12下鞭刑。此案将于8月19日在古来推事庭过堂。