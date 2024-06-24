UNRWA吁反击以色列阻挠 盼更多捐款保障运作

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处负责人，呼吁合作伙伴反击以色列要求解散工程处的企图。

路透社报道，联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）主任拉扎里尼星期一（6月24日）说，以色列长期以来一致批评工程处的任务，现在则试图让工程处停止运作，否定工程处作为一个得到绝大多数成员国支持的联合国实体的地位。

“如果我们不反击，下一个将是其他联合国实体和国际组织，这将进一步破坏我们的多边体系。”

以色列总理内坦亚胡多年来一直呼吁解散工程处，指责该机构煽动反以情绪。5月，以色列议会通过一项法案初读，旨在指定工程处为恐怖组织。

以色列驻日内瓦的代表团星期一驳斥了拉扎里尼的言论。

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处是加沙地带的主要人道主义援助机构，当地巴勒斯坦平民几十年来都依赖工程处获得食品、医疗保健和教育支持。

拉扎里尼说，在以色列对加沙长达八个月的攻势中，工程处一直在为加沙人提供必要的援助，但在无情的攻击下进展艰难。“在加沙，工程处付出了惨痛的代价：193名工程处人员丧生。”

他也说，工程处的180多处设施遭到破坏或摧毁，至少500名寻求联合国保护的人遇难，“我们的房舍被以色列、哈马斯和其他巴勒斯坦武装团体用于军事目的”。

以色列曾指控工程处的一些工作人员参与了去年10月7日哈马斯对以色列的袭击，从而触发加沙战争。一些国家随后停止了对工程处的资助，不过近来大多数捐助国已经恢复注资。

但拉扎里尼说，工程处仍然缺乏完成任务所需的资源。“工程处能否在8月之后继续运作，将取决于成员国能否按计划支付资金，并为核心预算提供新的捐款。”