加拿大公布限制中国电动车进口的拟议措施

加拿大总理特鲁多力图在经贸问题上向美国看齐，他的政府公布了打压中国制造电动车进口的一系列拟议措施。

加拿大财政部长弗里兰星期一（6月24日）宣布启动为期30天的公众咨询期，迈出了加拿大对中国电动车加征关税之前的第一步。彭博新闻上周首次报道了加拿大提高关税的计划。

加拿大一直面临与七国集团盟友协调对华贸易政策的压力。美国上个月宣布了对中国制造的电动车提高近三倍关税的计划，最高税率达到102.5％。欧盟也计划对中国电动车提高关税，对部分车辆加征的关税将高达48％。

特鲁多也面临国内的压力。加拿大汽车业一直在敦促他提高关税来保护国内就业和薪资，称中国电动车由于劳工标准弱得多而更便宜。

加拿大与美国和墨西哥的自由贸易协定将于2026年进行联合评估，该国业界团体敦促特鲁多政府确保加拿大不被视为廉价中国商品进入北美的边门。

不过特鲁多在上调中国商品关税上动作谨慎。中国是加拿大的第二大贸易伙伴，仅次于美国。

一些环保主义者也反对此举，担心上调电动车关税只会推高价格并阻碍消费者拥抱更清洁的技术。

尽管近来加拿大进口的中国电动车金额飙升，但迄今为止几乎没有涉及中国本土车商。加拿大从该国进口的电动车绝大多数是美国公司特斯拉在其上海工厂所造。