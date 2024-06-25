以军把巴勒斯坦人绑在吉普车上 美国震惊

以色列军队在约旦河西岸城市杰宁的一次逮捕行动中，将一名受伤的巴勒斯坦男子绑在军用吉普车的引擎盖上。美国国务院对社交媒体上流传的这一段视频表示震惊。

经路透社核实的视频显示，以色列军队星期六（6月22日）把杰宁（Jenin）的巴勒斯坦居民穆贾希德·阿兹米 ( Mujahed Azmi）绑在一辆吉普车上，吉普车经过两辆救护车。

美国国务院星期一（24日）指出，这段视频“令人震惊”，并敦促以色列迅速展开调查，追究责任人的责任。

在国务院新闻发布会上，一名记者问道：“这难道不是军队将巴勒斯坦人当作人盾吗？”

国务院发言人马修·米勒回应道：“这令人震惊。这种做法是绝对不可接受的。人永远不应该被用作人盾。”米勒说：“以色列国防军应该迅速调查发生的事情，追究责任。”

以色列军方的声明说，以色列军队在约旦河西岸城市杰宁的一次逮捕行动中，将一名受伤的巴勒斯坦男子绑在军用吉普车的引擎盖上。声明说，以色列军队遭到射击并与对方交火，一名嫌疑人受伤并被逮捕。

声明称，士兵随后违反了军事协议。军方说：“事件视频中部队的行为不符合以色列军方的价值观”，将对此事进行调查和处理。受伤男子已转交给医务人员治疗。

米勒说：“我看到他们发表的声明，称这些行动与士兵收到的命令不一致，正在调查此事，并将对涉案人员进行相应处理。”

早在去年10月份以色列和哈马斯在加沙地带爆发战争之前，约旦河西岸地区的暴力事件就已开始增多。自那以后，以色列军队频繁袭击激进组织，犹太定居者在巴勒斯坦村庄肆意破坏，巴勒斯坦人还发动街头袭击，造成人员伤亡，暴力事件升级。