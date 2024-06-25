民调支持率继续上升 法国极右党称已做好组阁准备

法国国民联盟在选举前的民调中支持率进一步上升，党领袖若尔丹·巴尔代拉也力图说服选民相信自己有能力领导这个欧洲联盟第二大经济体。

彭博社的民调汇总显示，以玛丽娜·勒庞（Marine Le Pen）为代表人物的这个极右翼政党领先优势扩大了0.3个百分点至34.2％。社会党、共产党、绿党和“不屈法国”组成的左翼“新人民阵线”以28.2％的支持率位居第二，攀升0.1个百分点。总统马克龙的复兴党及其盟友以20.6％的支持率屈居第三。

巴尔代拉（Jordan Bardella）在星期一（6月24日）的记者会上说，他将通过削减法国对欧盟预算的贡献、取消航运业税收优惠及提高能源企业利润税等措施，来为拟议的消费税下调买单。

他说，国民联盟（National Rally）是“唯一能够立即、合理实现法国人民期望的运动。简而言之：我们准备好了”。

大多数民调机构预测国民联盟将成为法国国民议会中最大的党派，但达不到掌握绝对多数所需的289个席位。

由多国研究和媒体专业人士创立和管理的独立研究机构Odoxa的最新调查预测，国民联盟能拿下250至300个席位。然而法国的两轮投票制使得预测更为棘手，因为有可能涉及两名以上的候选人再决。

巴尔代拉和勒庞都曾表示他们不会以相对多数组阁，因为这会使他们容易受到国民议会不信任投票的影响。