晶片巨头英伟达股价隔夜下挫近7％

自上星期二（6月18日）超越科技巨头微软（Microsoft）和苹果公司（Apple）短暂成为全球市值最高的上市企业后，晶片巨头英伟达（Nvidia）的市值在过去短短的三个交易日里已经缩水超过5000亿美元。它的股价更是在隔夜（星期一）下挫将近7％，闭市报118.11美元；盘后仍继续退低1.30％，报116.57美元。

目前英伟达的市值已经跌至2.91万亿美元，较上个星期四（6月20日）峰值少了约5500亿美元，在全球市值最高上市公司排行榜名列第三位。

开年至今，英伟达股价总共上涨了145.19％。单单是英伟达股的涨幅就占了标准与普尔500指今年数涨幅的约三分之一。也因为如此，许多投资者之前曾在各个社交平台表示，英伟达对指数有如此的“控制力”是令人担忧的。他们有些甚至担心英伟达股价在大幅度上涨之后，如果出现大规模套利，还可能会引发更广泛的市场暴跌。

在上星期五也有消息传开，该晶片制造商首席执行官兼联合创始人黄仁勋在该英伟达成为全球最有价值的上市公司的当儿，就出售了价值将近9500万美元的自家股。尽管根据美国证券交易委员会（SEC）文件，这些交易是黄仁勋早在今年3月间按10b5-1销售规则，“预先”安排的售股计划，但是难免还是让投资者觉得，局内人卖出他们持有的英伟达股票，是否是暗示他们对该股的未来，或至少在短期内，并不感到乐观呢？

有市场人士认为英伟达股价猛飙多时也须调整

另外也有一些市场人士对于英伟达的迅速冒起也有所保留，因为这个情景不仅让他们将英伟达与以前的Cisco Systems相比。Cisco Systems是一家网络设备制造商，它在2000年3月期间互联网繁荣的顶峰时期，一度成为全球市值最高的上市公司。但是在接下来的一年里，互联网泡沫破灭，Cisco Systems股价也跌了80％。在各个电信集团削减了宽带基础设施支出之际，Cisco Systems也因此渐渐被投资者淡忘。

虽然与上星期四的盘中高点，即140.76相比，英伟达股价是下跌了约16％，也有市场人士认为，在猛飙多时之后，英伟达股也必须做个调整，这对该股是“健康”的。

目前在Tipranks的41名分析师当中，仍有38名给予该股“买进”的评级，三名给予该股“持守”的评级，一年期限平均目标价是156.35美元。