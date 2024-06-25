维基解密创始人与美国达成认罪协议 获释离开英国

揭密网站“维基解密”创始人朱利安·阿桑奇（Julian Assange）就触犯美国间谍法与美国联邦检察官达成认罪协议后，已从关押了他五年的伦敦监狱获释，离开英国。协议也允许他返回故乡澳大利亚。

法新社引述阿桑奇的妻子斯特拉星期二（6月25日）在社交媒体平台X上的贴文说：“朱利安自由了！！！！”她在确认阿桑奇已离开伦敦东南部戒备等级最高的贝尔马什（Belmarsh）监狱后，在贴文中写道：“言语无法表达我们对全球所有支持释放阿桑奇的人的极大感激之情。”

维基解密（WikiLeaks）的声明称，这名52岁的澳大利亚媒体人星期一（24日）上午从贝尔马什监狱被带到伦敦斯坦斯特德机场，从那里登上了飞往未透露目的地的航班。他在贝尔马什监狱度过了1901天。

路透社报道，美国联邦检察官团队在法律文件中指出，阿桑奇同意针对“密谋取得并揭露机密美国国防文件”这项单一刑事指控认罪。

维基解密于2010年期间揭露成千上万笔美国在阿富汗战争和伊拉克战争中的许多非人道罪行，以及对关塔那摩湾囚犯施予的酷刑，震惊国际社会。这是美军史上最大的一起外泄案。

除此之外，维基解密过后更公布了25万则美国外交机密电报，电报内容涉及大量美国外交人员从各地发回关于驻在国政府和官员的一些情资，以及他们与各国高官要人的私下谈话。维基解密的泄密行动使得美国的声誉和外交形象遭受重大打击。

6月25日发布的视频截图显示，阿桑奇在伦敦登上飞机。（路透社）

全球许多支持者对阿桑奇杰遭控十分不满，他们主张阿桑奇不应面临一般用来对付联邦政府员工窃取或外洩资讯的指控。许多新闻自由倡议者也指美国政府的刑事起诉为言论自由的一大威胁。

阿桑奇最初于2010年在英国被捕，当时，瑞典就一起性犯罪指控对阿桑奇发出欧洲逮捕令。他为躲避引渡至瑞典的命运，躲进厄瓜多驻英大使馆寻求庇护，一躲就是七年。瑞典一案后来撤销。2019年，阿桑奇被逐出大使馆，并因违反保释条件而入狱，一直关在贝尔马什监狱。