周二美市盘前走高 重点谈快餐连锁店Chipotle股票分拆

星期二（6月25日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期二普遍走高。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升11.80点或0.22％，报5459.70点；纳斯达克100指数期货起89.70点或0.46％，报19569.20点；道琼斯指数期货则微退4.50点，报39406.70点。

道琼斯指数隔夜（星期一）连续第五个交易日走高，闭市时达到一个​​月以来的高点。但是纳斯达克指数却下跌超过1％。因为投资者押注美联储今年会降息，选择撤出部分人工智能相关股票，并在投资组合中增加了一些股价“落后”股票。

标准与普尔500指数隔夜下跌16.75点，闭市报5447.87点。重量级的道琼斯指数则起260.88点，闭市报39411.21点。在晶片股偏软的情况下，纳斯达克100指数退低1.12％或220.96点，以19479.47点收市。

美国股市隔夜的交易一般，交易所的总成交量是109亿4000万股，比过去20天的119亿2000万股平均成交量少。

盘前交易重点：

晶片巨头英伟达（Nvidia）的股价隔夜下跌6.7％并进入调整区间，但是很快的在今晚盘前该股又开始回弹2.18％，截稿时报120.68美元。英伟达股价在过去三个交易日总共下跌近13％。因为该股从近期收盘峰值下跌超过10％，因此被归纳为进入调整阶段。英伟达股价在上星期曾创下135.58美元的历史新高，这使公司短暂成为全球最有价值的上市公司。

在隔夜上涨36％之后，美国前总统特朗普的Truth社交平台的母公司，特朗普媒体科技公司（Trump Media & Technology）的股价在今晚盘前继续上涨14.85％，截稿时报25.06美元。特朗普将在星期四（27日）和美国总统拜登展开首次辩论。

联邦快递（FedEx）的股价在今晚盘前无起落，截稿时报256.51美元。联邦快递预计在今晚美市收盘后公布第四财季业绩。市场分析师普遍预测，联邦快递每股盈利会是5.34美元，营业额则会是220亿美元。

星期二下文我们来看看快餐连锁店Chipotle Mexican Grill股票分拆。今晚盘前该股起0.44％，截稿时报3207.92美元。

盘前活跃股按序：英伟达、美光科技（Micron Technology）、特斯拉（Tesla）、Carnival Corp和苹果（Apple）。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

休闲快餐连锁店Chipotle Mexican Grill今天首次分拆股票。这也是纽约证券交易所有史以来的最大股票分拆行动之一。（路透社）

Chipotle Mexican Grill Inc



（纽约证券交易所代码：CMG）

快餐连锁店Chipotle Mexican Grill的股票将从今天起正式每一股分拆为50股。这不仅是这家快餐连锁店首次分拆股票，也是纽约证券交易所有史以来的最大股票分拆行动之一。

Chipotle Mexican Grill隔夜的股价下跌0.7％，闭市报3193.74美元。

当然股票分拆是不会改变股东现有股票的价值。虽然股东持有的股票数量将是前一天的50倍，但每股价格在今天开始交易时，应该是会在隔夜闭市价的五十分之一左右。只不过现在分拆后，以前无法负担该股票的散户现在更容易买入了。此外，分拆后释放的新需求也可能推动该股进一步上涨。

除了更多散户可以参与之外，Chipotle Mexican Grill高管们之前也表示，集团将为所有在该公司工作超过20年的餐厅总经理和员工提供特别股权资助计划，让员工也能持有公司的股票。不过，他们没有具体说明计划的详情。

在同店销售增长强劲和餐厅网络不断扩张之际，Chipotle Mexican Grill的股价在过去几个月来一直都在走高。开年至今，该股已经上升了42.28％。尽管许多同行竞争对手在第一季度都面对业务艰难，但是Chipotle Mexican Grill的总营业额仍较去年同期增长了14％，净利更是同比增长了23％。

自3月19日宣布股票分拆计划以来，它的股价上升了23％。在上个星期二（18日）该股更是达到新高峰，闭市报3427.61美元。

在股市不断创新高的大环境下，今年不少蓝筹股都纷纷展开股票分拆。全球最大零售商沃尔玛（Walmart）在今年2月份就把每股股票拆分为三股。晶片巨头英伟达（Nvidia）在股价两年内增长了六倍后，也在6月10日进行了每股分拆为10股的行动。

另外，晶片制造商Lam Research已经宣布要在10月份把每股分拆为10股；高档厨具和家居用品Williams-Sonoma计划在7月9日把每股分拆为两股；晶片制造商博通（Broadcom）也宣布会在7月15日启动每股分拆为10股的行动。