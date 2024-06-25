联合国发布全球信息诚信原则 遏制虚假信息和仇恨言论

联合国发布了旨在遏制错误和虚假信息以及仇恨言论传播的《联合国全球信息诚信原则》。

一年前，联合国秘书长古特雷斯发布了数字平台信息诚信报告。相隔一年，古特雷斯星期一（6月24日）在纽约总部发表的这份诚信原则提供了一个旨在协调国际行动的框架，以促进更加健康和更加安全的信息空间，为促进人权、建设和平社会和可持续未来增添助力。

联合国新闻中心报道，联合国在原则发布前同会员国、私营部门、青年领袖、媒体、学术界和民间社会进行了广泛磋商。这一原则框架向政府、科技公司、广告商和公关行业发出紧急呼吁，要求他们挺身而出，为造成伤害内容的传播和金钱化承担责任。

联合国的具体建议包括政府、科技公司、广告商、媒体和其他利益攸关方应避免出于任何目的使用、支持或助长虚假信息和仇恨言论的传播；

各国政府应及时提供信息获取渠道，保障自由、可行、独立和多元化的媒体环境，并确保为记者、研究人员和公民社会提供强有力的保护；

《全球信息诚信原则》的推出源于秘书长2021年发布的《我们的共同议程》报告中的一项提议，该报告概述了未来全球合作和多边行动的愿景。这些原则还旨在9月未来峰会前为会员国提供理论参考。

古特雷斯在发布仪式上说，世界必须应对网络仇恨和谎言传播造成的危害，同时大力维护人权。

他指出，错误信息、虚假信息、仇恨言论和信息生态系统的其他风险正在助长冲突，威胁民主和人权，破坏公共健康和气候行动。现在，人工智能技术的迅速崛起加剧了它们的扩散，增加了对信息空间中经常成为攻击目标群体（包括儿童）的威胁。

他说：“《联合国全球信息诚信原则》旨在增强人们要求保障自身权利的能力。在数十亿人遭受虚假叙述、歪曲和谎言之害的时候，这些原则指出了一条明确、牢牢扎根于人权的前进道路，这些权利包括表达和意见自由的权利。”