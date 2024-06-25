欧盟启动乌克兰和摩尔多瓦入盟谈判

欧盟启动与乌克兰和摩尔多瓦的入盟谈判。乌克兰总统泽连斯基称，这个时刻“真正具有历史意义”。

法新社，欧盟星期二（6月25日）正式进行上述谈判。泽连斯基称，欧盟27个成员国上周签署协议开始谈判，“乌克兰现在是、也将永远是欧洲的一部分，数百万乌克兰人，我们几代人，都在实现欧洲梦。”

摩尔多瓦是乌克兰的邻国，在俄乌战争爆发后，也立即提出加入欧盟的申请。摩尔多瓦担心成为俄罗斯的下一个侵略目标。

摩尔多瓦总统桑杜上周说：“成为欧盟成员国是我们实现和平、繁荣和所有公民更好生活的道路。”

这次谈判仍然只是标志着一个漫长的改革进程的开始，可能需要很多年，也可能永远不会促成乌克兰和摩尔多瓦加入欧盟。

当中，阻碍这个进程的不仅是俄罗斯，还有欧盟内部怀疑论者的沉默，尤其是匈牙利。

不过，欧盟委员会主席冯德莱恩在社交媒体发文说，谈判的开始“对乌克兰、摩尔多瓦和整个欧盟人民来说都是非常好的消息”。

她说：“未来的道路充满挑战，但也充满机遇。”

欧盟星期二与乌克兰和摩尔多瓦的会谈，将启动一个审查程序，以了解这些国家的法律在多大程度上符合欧盟标准，以及未来还有多少工作要做。

一旦完成，欧盟必须开始制定35个议题的谈判条件，从税收到环境政策等。

谈判的开始在乌克兰引起强烈反响，因为希望与欧盟建立更紧密的联系引发2014年的抗议活动，最终演变成与俄罗斯的全面危机。

此次谈判也正值摩尔多瓦局势紧张之际，此前美国、英国和加拿大警告称，俄罗斯“密谋”影响该国10月的总统选举。