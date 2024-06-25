欧盟指微软Teams与Office捆绑 抵触反垄断法

欧盟初步认定，微软将视频应用Teams与企业应用程序Office捆绑在一起，违反欧盟的反垄断法。

彭博社报道，欧盟委员会星期二（6月25日）发声明指，微软将Teams与Office 365和Microsoft 365软件捆绑一起的做法，违反欧盟的竞争规则。

欧盟竞争事务专员维斯塔格说：“保持远程通信和协作工具的竞争至关重要，这促进市场的创新。如果得到证实，根据竞争规则，微软的行为将是非法的。”

违反反垄断法的罚款最高可达公司全球收入的10%，而微软上个财年的全球收入总额为2110亿美元（约2858亿新元）。

微软总裁史密斯发声明说，公司去年拆分Teams并采取相关措施后，欧盟如今提供了额外的澄清，公司将努力找到解决方案，解决欧盟其他的担忧。

在Salesforce（CRM）旗下的Slack于2020年提出申诉后，欧盟于2023年7月开始对微软展开调查，调查仍在进行中。

Slack拥有与Teams相互竞争的聊天服务。Slack指控微软将Teams自动包含在其Office软件中，从而剥夺了Slack在公平竞争环境中竞争的机会，这给Teams带来了不公平的优势。

疫情期间，微软Teams视频应用的使用量激增。根据Statista的数据，在很短的时间内，该应用的全球每日用户从2017年运营第一年的200万人增长到2023年的3亿人。