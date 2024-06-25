世卫组织：酒精导致每年260万人死亡

世界卫生组织说，酒精导致每年260万人死亡，尽管近年来死亡率略有下降，但仍然“高得令人无法接受”。

法新社报道，联合国卫生组织星期二（6月25日）发表关于酒精和健康的最新报告称，酒精每年导致20人中就有一人死亡的情况，包括酒后驾驶、酒精引起的暴力和虐待，以及多种疾病等。

报告称，2019年有260万人死于饮酒，占当年全球所有死亡人数的4.7%，其中近四分之三是男性。

2019年因饮酒导致的死亡中，20至39岁人群的比例最高，为13%。

世卫组织总干事谭德塞说，酒精使用严重损害个人健康，增加患慢性病和精神健康的风险，并导致每年数百万本可预防的死亡。

他指出，自2010年以来，全球酒精消费量和相关危害有所减少，但“饮酒带来的健康和社会负担，仍然高得令人无法接受。”

饮酒与一系列健康状况有关，包括肝硬化和某些癌症。

报告发现，在2019年造成的所有死亡中，估计有160万人死于非传染性疾病。其中，47万4000人死于心血管疾病，40万1000人死于癌症等。

根据报告，酗酒也会使人们更容易感染结核病、艾滋病毒和肺炎等传染病。

2019年，全球约有2亿零900人依赖酒精，占全球人口的3.7%。欧洲人均饮酒量最高，为9.2 升，其次是美洲，为7.5 升。