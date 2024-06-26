“维基解密”创办人阿桑奇在美国认罪 获释回国

揭密网站“维基解密”创办人朱利安·阿桑奇（Julian Assange ）在塞班岛的一个美国法庭上认罪，通过认罪协议结束多年的法律纠纷，获得自由。

法新社报道，52岁的阿桑奇星期三（6月26日）在美国太平洋领土北马里亚纳群岛塞班岛的一个法庭上承认了一项共谋获取和传播国防信息的罪名。

阿桑奇说：“对揭露这些信息认罪。”后来，他还在诉讼过程中对法官开玩笑说，他是否满意“取决于听证会的结果”。

维基解密于2010年期间揭露成千上万笔美国在阿富汗战争和伊拉克战争中的许多非人道罪行，以及对关塔那摩湾囚犯施予的酷刑，震惊国际社会。这是美军史上最大一起外泄案。除此之外，维基解密过后更公布了25万则美国外交机密电报，电报内容涉及大量美国外交人员从各地发回关于驻在国政府和官员的一些情资，以及他们与各国高官要人的私下谈话。维基解密的泄密行动使得美国的声誉和外交形象遭受重大打击。

“维基解密”6月25日在X上发布的视频截图显示，阿桑奇乘坐私人飞机上从伦敦飞往塞班岛。（法新社）

阿桑奇长期以来一直受美国政府通缉。他于星期二离开伦敦东南部戒备等级最高的贝尔马什（Belmarsh）监狱。他自2019年4月起一直关押在这所监狱，长达五年。他在狱中为美国要引渡他到美国打官司。

塞班岛的法庭判处他五年零两个月监禁，相当于他在英国服刑的时间。

阿桑奇的妻子斯特拉说，他将成为一名“自由人”，并感谢那些为他获释而奔走的支持者。她告诉英国广播公司（BBC）电台：“直到最后24小时，我们才真正确定这件事真的会发生。”

塞班岛（Saipan）在菲律宾以东。一份法庭文件称，之所以选择北马里亚纳群岛，是因为阿桑奇不愿意去美国大陆，而且塞班岛离澳大利亚很近。

维基解密在社交媒体平台X上说，听证会结束后，阿桑奇将飞往澳大利亚首都堪培拉（Canberra），并补充说，认罪协议“本不应该发生”。

澳大利亚政府说，他的案件“拖延太久”，并且“继续监禁他没有任何好处”。

阿桑奇最初于2010年在英国被捕，当时，瑞典就一起性犯罪指控对阿桑奇发出欧洲逮捕令。他为躲避引渡至瑞典的命运，躲进厄瓜多驻英大使馆寻求庇护，一躲就是七年。瑞典一案后来撤销。2019年，阿桑奇被逐出大使馆，并因违反保释条件而入狱，一直关在贝尔马什监狱。.