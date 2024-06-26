周三美市盘前小幅走高 重点谈全球快递巨头联邦快递季度业绩

星期三（6月26日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期三（6月26日）小幅走高。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货微升2.90点或0.05％，报5472.20点；纳斯达克100指数期货起30.30点或0.15％，报19736.50点；道琼斯指数期货则退低33.50点，报39078.70点。

在晶片巨头英伟达（Nvidia）和其他科技股强势的提振下，纳斯达克指数星期二（25日）上涨。除了科技股之外，其他股票则普遍走低，因为投资者都在等待着星期五（28日）公布的美国5月份个人消费支出价格指数。

标准与普尔500指数隔夜上升21.43点，闭市报5469.30点。重量级的道琼斯指数跌299.05点，闭市报39112.16点。以科技股为主的纳斯达克100指数升高1.19％或231.53点，以19706.15点收市。

美国股市星期二的交易一般，交易所的总成交量是100亿1000万股，比过去20天的119亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

电动车制造商Rivian Automotive的股价在星期三晚上盘前飙升35.20％，截稿时报16.17美元。大众汽车（Volkswagen）刚宣布要在Rivian Automotive投资10亿美元，而且之后还会根据协议条款追加投资40亿美元。两家公司联合发布声明说，他们将组建一家合资企业，“创建下一代电动架构和一流的软件技术”。Rivian Automotive首席执行官斯卡林格（RJ Scaringe）也说，这次合作将“确保我们拥有实现大幅增长所需要的资本”。

快餐连锁店Chipotle Mexican Grill的股价在星期三盘前下跌0.61％，截稿时报65.26美元。该公司的每一股分拆为50股的计划在星期二股市交易结束后生效。这是该股在纽约证券交易所上市20多年来，首次分拆股票。

美光科技（Micron Technology）的股价在星期三盘前上涨3.32％，截稿时报145.80美元。该晶片制造商预计在星期三收盘后发布第三财季业绩报告。在个人电脑和智能手机需求不断增长，以及与人工智能相关的需求激增的带动下，华尔街分析师预计，美光科技调整后每股盈利会是0.48美元，营业额应该有66亿7000万美元。

星期三下文我们来看看快递巨头联邦快递（FedEx Corporation）的最新季度业绩。星期三盘前该股起14.49％，截稿时报293.54美元。

盘前活跃股按序：Rivian Automotive、英伟达、Lucid Group、美光科技，以及特斯拉（Tesla）。截稿时，除了特斯拉股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

联邦快递坚定地落实40亿美元的成本削减目标，甚至还预计在整合空中和地面服务的当儿，为集团再节省另外的20亿美元。（彭博社）

联邦快递（FedEx Corporation）（纽约证券交易所代码：FDX）

在全球大规模成本削减措施奏效后，快递巨头联邦快递星期二发布的季度业绩超出市场预期，带动该集团股价盘后飙升将近14％。

根据联邦快递截至今年5月底的第四财季业绩报告，集团季度营业额从去年同期的219亿美元，增加至221亿1000万美元。不过，集团净利14亿7000万美元，即每股净利5.94美元，比去年同期的15亿4000万美元，即每股净利6.05美元稍微逊色。在剔除特殊项目后，集团调整后的每股盈利是5.41美元。

市场分析公司LSEG之前收集到的分析师预测，营业额为220亿7000万美元，每股盈利5.35美元。以这个业绩上下线指标来看，联邦快递的业绩表现超出市场预期。

联邦快递业绩报告也显示，它在2024财年的资本支出52亿美元，比2023财年的62亿美元下降16％，也比集团高管们在去年做出的57亿美元预测少许多。

公司首席客户官卡雷尔（Brie Carere）在业绩报告线上发布会上也预计，在电子商务和低库存水平的推动下，当前的2025财年营业额增长率将会是在低至中个位数同比增长的区域。

另外，它的首席执行官苏布拉马尼亚姆（Raj Subramaniam）也说：“‘DRIVE’会继续改变联邦快递的工作方式。它已经让我们在2024财年实现削减18亿美元结构性成本的目标。”

苏布拉马尼亚姆强调，集团不仅坚定地落实40亿美元的成本削减目标，甚至还预计在整合空中和地面服务之际，为集团再节省另外的20亿美元。

（注：“DRIVE”是联邦快递实施的转型计划，主要是削减成本以及整合业务。）

目前在Tipranks的15名分析师中，有11名给予联邦快递股“买进”评级，三名给出“持守”评级，一名给了“卖出”评级，一年期限平均目标价是301.85美元。