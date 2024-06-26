联合国：加沙无数家庭终日食不果腹 饥荒近在眼前

联合国参与编写的最新综合粮食安全阶段（IPC）报告警告，由于以色列和哈马斯之间的战争持续不断，援助渠道受到限制，加沙地带仍然处于饥荒预警状态，五分之一以上的家庭“数日未曾进食”。

路透社报道，星期二（6月25日）发布的综合粮食安全阶段（IPC）报告的数据显示，加沙地带有49万5000多人面临最严重或“灾难性”的粮食不安全状况。这一数字低于三个月前预测的110万，但仍占加沙人口的五分之一以上。

报告显示，96%的人口、约215万人，面临“危机”级别或更高水平的严重粮食不安全。这是粮食安全五个阶段综合分类（IPC）指数的第三阶段。

报告指出，这一数字中还包括近50万处于“灾难性”状况（IPC第五阶段）的人口，并强调了“只要冲突持续，人道主义援助准入受到限制，整个加沙地带都将面临饥荒的高风险”。

与此同时，报告指出，加沙北部各省的粮食安全状况“略有改善”。联合国世界粮食计划署指出，这一改善表明了更大的准入所能带来的变化。增加向北部地区粮食运送和营养提供服务有助于降低最严重的饥饿程度，但仍存在令人绝望的情况。

5月30日，巴勒斯坦人在加沙地带南部汗尤尼斯（Khan Younis ）以色列军队炸毁的房屋旁做饭。（路透社）

向加沙提供援助已成令人沮丧“日常难题”

联合国新闻中心引述人道事务协调厅的盖尔达（Yasmina Guerda）说，向加沙提供援助已成为一种令人沮丧的“日常难题”，导致营养不良的儿童无法获得他们所需的拯救生命的援助。

她在第二次由加沙返回后在日内瓦向记者们说，“每天在当地直接观察到的情况是，加沙再也没有一寸地方是安全的”。

哈马斯武装分子10月7日袭击以色列和劫持人质的事件引发了以色列近九个月的密集轰炸和地面行动，对于加沙人来说，基本需求比以往任何时候都更加迫切，他们被迫根据以色列军方一再下达的撤离命令，随时逃离家园。

盖尔达说：“你只有10到15分钟的时间离开你的房子……你必须在瞬间做出决定，决定要打包什么，什么是必不可少的，以及如何界定什么是必不可少？出生证明、身份证、婴儿配方奶粉……这是我从逃离加沙市、贾巴利亚、汗尤尼斯、代尔拜莱，以及现在的拉法的人们口中一再听到的故事。”

巴勒斯坦人被迫根据以色列军方一再下达的撤离命令，随时逃离家园。6月19日，以色列军轰炸加沙地带南部城市拉法（Rafah），人们匆匆逃离。（法新社）

以色列解救人质行动 造成数百人死伤

盖尔达回顾了两周前以色列为解救关押在加沙中部努塞赖特的四名以色列人质而采取的军事行动，据当地卫生部门称，这次行动造成数百人死伤。她说，该地区居民并未收到任何警告。

她说：“他们当时只是试图用当天能找到的食物吃顿饭，然后轰炸开始了，持续了两个小时，坦克炮弹和枪声此起彼伏。我们当时在几公里外工作，我们办公楼的墙壁、门窗都在摇晃。我们当时不知道发生了什么事。”

盖尔达描述说，袭击发生后，她去了战地医院，见到失去四肢的孩子们“呆呆地望着虚空，由于炮弹的轰击，他们无法发出声音或哭泣”。对于那些因及时逃离居民区轰炸而幸存下来的人来说，这仅仅是噩梦的开始。

她指出，在短短的10至14天内为这些幸存者和来自加沙南部拉法的一百多万流离失所者提供人道主义援助仍然极其困难，特别是自从以色列军队在五月初关闭了那里的主要过境点以来。

她说：“在加沙运送援助物资是一项艰巨的任务，每天都会发生战斗，所需的一切物品都不充足，我们的仓储设施经常遭到袭击，行政管理障碍重重，网络不畅，电话网络薄弱，道路被毁，等等。此外，我们花数个小时在检查站等待、协调、妥协以找到一条通行之路。”

另据联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处主任专员拉扎里尼说，在以色列持续不断的轰炸中，加沙每天有10名儿童失去一条腿或双腿。