学者：拜登连任对市场冲击恐超过特朗普归来

经济史学者亚当·图兹认为，美国严重的党派分歧在总统拜登成功连任的情况下，恐怕会给市场注入不确定性。那是因为如果他再次击败特朗普，可能会招致共和党人更为猛烈的抨击。

身为哥伦比亚大学教授的图兹（Adam Tooze）星期二（6月25日）在大连举行的夏季达沃斯论坛上说：“从政治角度来看更危险的情境是拜登获胜。”

彭博社报道，图兹指出，拜登连任的不确定性来自特朗普掌握的共和党会对这位前总统再次败选作何反应。他还说，市场可能认为这是一个稳定性更低的结果。图兹著有《崩盘》（Crashed）一书，这本著作回顾了2008年全球金融危机的历史。

拜登和特朗普将于星期四（27日）举行2024年总统大选的首场辩论。

彭博新闻／Morning Consult的5月民调发现，特朗普在七个关键摇摆州的支持率领先拜登四个百分点。同时半数摇摆州选民表示担心围绕大选会发生暴力事件。

大选结果可能对中国和美国经济产生重大影响。特朗普已放话要对中国商品普征60％的关税。拜登则提高了对中国电动汽车、太阳能面板及钢材的关税并增加了对半导体的限制。

美国情报机构的评估发现，北京方面认为不管是拜登还是特朗普赢得总统大选，都对中国几乎或压根没有什么好处。