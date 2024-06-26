世卫组织：全球三分之一成人体力活动不足

一项大型研究结果显示，全球近三分之一（31％）、约18亿的成年人，未能在2022年达到建议的体育锻炼水平。这将增加人们患上慢性疾病的风险。

这项由世界卫生组织研究人员与学术同行共同进行的研究显示，这个数字比2010年增加了五个百分点；如果这一趋势持续下去，预计到2030年，缺乏运动的比例将进一步上升到35％，目前世界距离实现到2030年减少运动不足的全球目标还很遥远。

联合国新闻中心报道，世卫组织建议成年人每周进行150分钟中强度或75分钟高强度的体育活动，或者相当于同等强度的体育活动。研究组星期三（6月26日）在期刊《柳叶刀全球健康》上发表的报告指出，缺乏体育锻炼使成年人患如心脏病发作和中风等心血管疾病、乙型糖尿病、失痴症以及如乳腺癌和结肠癌等癌症的风险更高。

报告显示，高收入亚太地区（48％）和南亚（45％）的体育活动不足比率最高，而其他地区的体育活动不足率则在从高收入西方国家的28％到大洋洲的14％之间不等。

同时，性别和年龄之间的差距仍然值得关注。全球范围内，女性的体育活动不足比例比男性更高，分别为34％和29％。在一些国家，这一差距高达20个百分点。此外，60岁以上的人群比其他成年人更不爱运动，这凸显了促进老年人体育锻炼的重要性。

22国家有望在2030年实现减少15％不活跃人数目标

研究显示，近半国家的问题在过去十年中有所改善，其中有22个国家有望在当前趋势下实现2030年将不活跃人数减少15％的全球目标。

鉴于这些发现，世卫组织呼吁各国加强政策实施，通过基层和社区体育、积极的娱乐活动和环保交通方式（步行、骑脚踏车和使用公共交通）等措施，促进和推动体育活动。

世卫组织健康促进司司长克雷希指出，缺考虑到年龄、环境和文化背景等因素，需要找到创新的方法来激励人们更加积极地锻炼身体。通过让所有人都能参加、负担得起的体育运动并乐在其中，我们可以大大降低非传染性疾病的风险，创造一个更健康、更有生产力的人口。

世卫组织总干事谭德塞说，报告的新发现突显出我们失去了很多通过增加体育活动减少癌症、心脏病和改善精神健康的机会。

他说：“我们必须重新承诺增加体育锻炼水平，并优先采取大胆行动，包括加强政策和增加资金，以扭转这一令人担忧的趋势。”